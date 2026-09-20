طارق العكاري: الزيارة المصرية الأمريكية تناولت 7 موضوعات رئيسية

أكد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن الزيارة المصرية الأمريكية تناولت نحو 7 موضوعات رئيسية، مشيرًا إلى أن البعد الأمني كان حاضرًا بصورة كبيرة في الملفات التي جرى بحثها.

وأوضح العكاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، على شاشة قناة «الحياة» أن المباحثات تناولت عددًا من الملفات، من بينها مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، إلى جانب ملف جماعة الإخوان، وكذلك تطورات الأوضاع في السودان والصومال، مؤكدًا أن القاهرة باتت تمثل نقطة مهمة للتعامل مع العديد من الملفات الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن الملف الإيراني كان من أبرز الملفات المطروحة، خاصة فيما يتعلق بمحاولات تقريب وجهات النظر بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، موضحًا أن الرسالة المصرية كانت واضحة بشأن دعم إنهاء الأزمة الإيرانية، مع رفض أن يكون ذلك على حساب أمن وسيادة الدول العربية.

وأشار المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري إلى أن ملف غزة احتل مساحة مهمة من المباحثات، في ظل الدور المصري في التعامل مع تطورات القطاع، سواء فيما يتعلق بالمساعدات التي تدخل عبر الحدود المصرية الفلسطينية، أو الاتصالات مع الفلسطينيين وإسرائيل، وملف الأسرى والمحتجزين، فضلًا عن إعادة الإعمار والترتيبات الأمنية.