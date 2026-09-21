أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف عن حقيقة أزمة القمح.. ووزير الري: مصر لن تتنازل عن حقوقها في مياه النيل

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الري: مصر لن تتنازل عن حقوقها في مياه النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن ملف سد النهضة الإثيوبي وصل إلى طريق معقد، في ظل ما وصفه بتعنت الجانب الإثيوبي على مدار 13 عامًا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا خالفت قواعد القانون الدولي، الأمر الذي جعل استمرار المفاوضات غير مجدٍ.

أسامة كبير: التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تكشف عن تغير أساليب المواجهة

قال اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تكشف عن تغير في أساليب المواجهة، مشيرًا إلى ما وصفه باستفادة جماعة الحوثي من الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع الصراعات الإقليمية والدولية.

التعليم العالي تحسم أزمة 85 طالبًا بجامعة شرق بورسعيد الأهلية.. تفاصيل الحل والبدائل المتاحة

حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أزمة 85 طالبًا من طلاب جامعة شرق بورسعيد الأهلية، بعد مواجهة عدد منهم صعوبة في إيجاد أماكن لهم مع انطلاق العام الدراسي، حيث جرى توفير بدائل دراسية للطلاب وفقًا للتخصصات والإمكانات المتاحة بالجامعات.

أحمد موسى يثير تساؤلات بشأن موقف بريتش بتروليوم في مصر

أثار الإعلامي أحمد موسى، تساؤلات حول مستقبل نشاط شركة بريتش بتروليوم «بي بي» في السوق المصرية، في ظل ما أشار إليه بشأن اتجاه الشركة إلى التخارج من بعض أعمالها، ودخول شركة إنرجين لتولي جانب من هذه الأنشطة.

خبير اقتصادي: أسعار الوقود بمصر سترتفع في حالة واحدة

أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قيمة أغلب العملات في دول العالم انخفضت 78%، وقيمة الجنيه المصري انخفضت 85% ، والدولار الأمريكي انخفض 30%، والجنيه الاستريليني انخفض 30%، والـ ين الياباني 78%، لافتا إلى أن ظروف مصر الاقتصادية لم يمر بها أي دولة في العالم وعلى رأسها أحداث 2011 وما قامت به جماعة الإخوان من تخريب أثر على الدولة.

مي عبد الحميد: طرح الوحدات بنظام الإيجار يستهدف الشباب حديثي الزواج

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح الوحدات بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» يأتي بصورة تجريبية، مشيرة إلى أن الإعلان الحالي شهد تقديم 15 ألف طلب، بهدف قياس مدى الإقبال على هذا النوع من الطرح.

وزير الطيران: نستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب

قال سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن مصر قفزت للمركز 42 في جودة الطيران على مستوى العالم، موجها الشكر للمؤسسات والعاملين في قطاع الطيران وشركة مصر للطيران، معلقا: “نستهدف تحسين جودة الخدمة التي نقدمها للركاب وتعليقاتهم على الخدمة المقدمة”.

وزير التموين: لا توجد لدى مصر أزمة أمن غذائي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أزمة في الأمن الغذائي بمصر، مشيرًا إلى أن البلاد لا تواجه مشكلات في توفير القمح أو السكر أو الزيت، رغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أحمد موسى يكشف عن حقيقة أزمة القمح: الاحتياطي يكفي 6 أشهر والطن يتجاوز 600 دولار

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، تفاصيل حديثه مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن موقف مصر من تداعيات التوترات العالمية على ملف الأمن الغذائي، خاصة مع احتمالات تأثر حركة التجارة العالمية واستهداف الموانئ.

مصر ترفع جاهزيتها لمواجهة جدري القرود.. إجراءات رقابية واكتشاف مبكر بالمنافذ الحدودية

في ظل استمرار المتابعة العالمية للتطورات المرتبطة بمرض جدري القرود، تبرز أهمية الإجراءات الوقائية وأنظمة الترصد الصحي لمنع انتقال الأمراض المعدية عبر الحدود.