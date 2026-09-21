خالد طلعت: الدوري التركي ولع

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بالمنافسة القوية التي تشهدها بطولة الدوري التركي خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن نتائج الجولات الأخيرة زادت من سخونة الصراع في جدول الترتيب.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الدوري التركي ولع.. إيميد سبورتيف الصاعد من الدرجة التانية فجر مفاجأة مدوية وكسب بشكتاش 3-2 وتصدر الدوري التركي بـ13 نقطة بفارق الأهداف عن جالاتا سراي».

وأضاف: «الفارق بين متصدر الدوري وصاحب المركز التاسع 3 نقاط فقط.. وطرابزون سبور بعد لما كان بعيد دخل المنافسة بقوة».

وأوضح الناقد الرياضي أن فوز إيميد سبورتيف على بشكتاش بنتيجة 3-2 شكل واحدة من أبرز مفاجآت المنافسة، خاصة أن الفريق الصاعد حديثًا من الدرجة الثانية نجح في الوصول إلى صدارة جدول الدوري التركي برصيد 13 نقطة.

وأشار خالد طلعت إلى قوة المنافسة في جدول الترتيب، في ظل تقارب النقاط بين عدد كبير من الفرق، لافتًا إلى أن الفارق بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز التاسع لا يتجاوز 3 نقاط، وهو ما يزيد من احتمالات تغير شكل جدول المسابقة من جولة إلى أخرى.

كما سلط الضوء على موقف طرابزون سبور، مؤكدًا أن الفريق دخل سباق المنافسة بقوة بعدما كان بعيدًا عن صراع المقدمة، لتزداد الإثارة في الدوري التركي مع استمرار تقارب النقاط بين الفرق.