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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: التنسيق المصري الأمريكي ضرورة لتعزيز الاستقرار في أفريقيا وحماية أمن الملاحة الدولية

النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب
النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المصري الأمريكي بشأن التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وفي مقدمتها الأزمة السودانية والأوضاع في الصومال والقرن الأفريقي، إلى جانب أمن البحر الأحمر وباب المندب وحماية حركة الملاحة الدولية.

وأضاف أن التطورات في السودان تمثل تحديا إقليميا يتطلب تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لدعم مسار سياسي شامل يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها، ويضع حدا لمعاناة الشعب السوداني، مشيرا إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة تجاه الأزمة، تقوم على دعم استقرار السودان والحفاظ على سيادته ومنع اتساع تداعيات الصراع إلى دول الجوار.

وأشار النائب عادل اللمعى، إلى أن الصومال ومنطقة القرن الأفريقي يمثلان محورا مهما في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وتنافسات إقليمية ودولية، مؤكدا أن التنسيق بين القاهرة وواشنطن يمكن أن يساهم في دعم مؤسسات الدول الوطنية، ومساندة جهود تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وحماية المصالح المشتركة.

وأوضح أن ملف أمن الملاحة الدولية يرتبط بصورة مباشرة باستقرار البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبارهما من أهم الممرات البحرية لحركة التجارة العالمية، وهو ما يجعل التعاون الدولي والإقليمي ضرورة للحفاظ على حرية الملاحة وتأمين سلاسل الإمداد.

وشدد النائب عادل اللمعي، على أن التنسيق المصري الأمريكي لا ينبغي أن يقتصر على التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، وإنما يمتد إلى دعم الحلول السياسية والوقائية وتعزيز التعاون من أجل منع اتساع رقعة الصراعات، بما يخدم أمن واستقرار المنطقة ويحافظ على المصالح المشتركة، خاصة في ظل الترابط بين أمن السودان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر.

التشاور المصري الأمريكي الأزمة السودانية أمن البحر الأحمر حركة الملاحة الدولية باب المندب

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