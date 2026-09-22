المواصفات الكاملة لسيارة كي جي ام اكتيون 2026.. صور

تقدم كي جي ام الكورية الجنوبية سيارة أكتيون موديل 2026 عالميًا ضمن طرازات الفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

تصميم كي جي ام اكتيون 2026

وتعتمد السيارة كي جي ام اكتيون 2026 على تصميم رياضي، حيث يبلغ طولها 4,740 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,910 مم وارتفاعها إلى 1,680 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,680 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,660 كجم، بينما تستند إلى عجلات بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

كي جي ام اكتيون 2026

محرك كي جي ام اكتيون 2026

كما تعتمد أكتيون على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر مع شاحن توربيني، وينتج المحرك قوة تبلغ 163 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 280 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، ونظام الدفع الكلي للعجلات .AWD

كي جي ام اكتيون 2026

كي جي ام اكتيون 2026 ووسائل الأمان

وتضم أكتيون 2026 عددًا من تقنيات مساعدة السائق، من بينها مثبت السرعة المتكيف والتحذير من التصادم الأمامي والمكابح الطارئة الذاتية، كما تتضمن السيارة نظامًا لقراءة مسار الطريق مع تحذير الخروج من المسار ومساعد البقاء داخله، إلى جانب مراقبة المنطقة العمياء.

كي جي ام اكتيون 2026

وتشمل منظومة المساعدة كذلك نظام تحذير حركة المرور الخلفية، مع حساسات للركن وكاميرا، وتأتي هذه التجهيزات إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، وعدد سبع وسائد هوائية.

كي جي ام اكتيون 2026

مقصورة كي جي ام اكتيون 2026

يأتي مقعد الراكب الأمامي مع إمكانية التعديل الكهربائي، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد، بينما تحصل السيارة على مقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، كما تتضمن التجهيزات مقاعد كهربائية، وشاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.