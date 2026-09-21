خبير مصرفي: مرونة سعر الصرف تساعد على التعامل مع حركة الأموال الساخنة

قال طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر سابقًا، إن مرونة سعر الصرف تتيح التعامل مع حركة الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة، موضحًا أن تحركات الدولار صعودًا وهبوطًا ترتبط بدخول وخروج هذه الاستثمارات من أدوات الدين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ تحركات سعر الدولار في حدود تتراوح بين 49 و52 و53 جنيهًا لا تستدعي القلق، طالما أنها تتحرك صعودًا وهبوطًا ضمن هذا النطاق، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط بتحركات البنك المركزي الخاصة بخروج ودخول الأموال الساخنة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

لا تستدعي القلق

وأوضح أن عودة الاستثمارات الأجنبية أو ما وصفه بـ«الأموال الساخنة» ترتبط بدرجة الاطمئنان إلى الأوضاع، مشيرًا إلى أن الأجنبي عندما يدخل ويحقق مكاسب يمكنه الخروج عند سعر صرف مرتفع. وأشاد بمرونة البنك المركزي واستخدامه لأدواته في التعامل مع هذه التحركات، معتبرًا أن تحركات الدولار يجب مراقبتها، لكن لا تستدعي القلق طالما أنها تأتي في إطار الصعود والهبوط ضمن النطاق المذكور.