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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جامعة أسوان: من شروط التسكين بالمدن الجامعية أن تكون الطالبة لم يسبق لها الزواج

جامعة أسوان
جامعة أسوان
هاني حسين

كشف  الدكتور هشام الفولي المتحدث باسم جامعة أسوان، حقيقية تواجد إجراءات لقبول الطلاب للتسكين في المدن الجامعية.

وقال  هشام الفولي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  التسكين من في المدن الجامعية لدينا مجموعة من الشروط لللاتحاق بها وهذا الامر معملو به في كل الجامعات".

وأضاف هشام الفولي:"  استمارات ضمان الطالب الملتحق بالمدن الجامعية سببها ضمان الجوانب المالية والإدارية وهذا أمر متبع منذ إنشاء الجامعة  وتواجد ضمان للطالب للقدرة على دفع المصاريف ".


وتابع هشام الفولي :" إجراء ضمان الطالب للقبول بالمدن الجامعية هو إجراء بسيط ولا مشكلة فيه ويجلب الطالب ضامن من أحد موظفي الكلية المتواجد بها الطالب ".


وأكمل هشام الفولي:" من شروط التسكين بالمدن الجامعية ان تكون الطالبة ملتزمة دراسيا ولم يسبق له الزواج"، مضيفا:"  شروط الالتحاق بالمدن الجامعية ليست مستحدثة ومعمول بها ولو الطالبة تزوجت ليس لها الحق البقاء في المدينة الجامعية واللائحة منمة منذ سنوات ". 

أسوان جامعة أسوان مصر الجامعات المدن الدراسية

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