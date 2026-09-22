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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كاي ي اكس 3 برو 2027 الجديدة

كاي ي اكس 3 برو موديل 2027
كاي ي اكس 3 برو موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اكس 3 برو موديل 2027، وتنتمي اكس 3 برو  لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

تمتلك سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها ESP، وبها Xenon Headlights .

محرك كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

تحصل سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 143 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

يوجد بـ سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزى للابواب، وبها كاميرا خلفية .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها تشغيل لـ إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فرش من الجلد، وبها نظام الذكى لركن السيارة، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وفتحة سقف، وبها Touch Screen .

سعر كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات تكنولوجيا حديثة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 محرك كاي ي اكس 3 برو مواصفات كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 مواصفات كاي ي اكس 3 برو كاي ي اكس 3 برو سعر كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 سعر كاي ي اكس 3 برو

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