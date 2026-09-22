قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الغندور»: خطوة أخيرة قبل مشاركة أحمد الجفالي في تدريبات الزمالك
بفستان أحمر ورقصة بريئة .. طفلة من غزة تُواجه قسوة الدمار والركام بفرحة طفولية | شاهد
الغندور: الزمالك يُسابق الزمن لإنهاء إجراءات فرع أسيوط الجديدة
داليا البحيري لـ«صدى البلد»: أتمنى تقديم عمل عن ذوي الهمم.. وأرغب في تجسيد دور أم أو مدرسة | فيديو
أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو
دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية ومصادر ترجح مصدره من البحر
كيفية اتباع هدي النبي قبل النوم.. 8 سنن وأذكار احرص عليها كل ليلة
في أول أيام الخريف.. «الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع
واشنطن: الجيش السوداني والدعم السريع لا يلتزمان بوقف إطلاق النار ولا يُمثلان حكومة شرعية
ليست كل علاقة مُؤذية «سامة» .. علامات تكشف بأنك تعيش الاستنزاف العاطفي
تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟
بعد الاشتباه في طرد مُفخّخ .. شرطة نيويورك تُنهي حالة الطوارئ قرب الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مفتي الجمهورية: استعادة السردية المصرية ضرورة لحماية الهوية الوطنية

جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية
جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

 عقدت مكتبة الإسكندرية جلسة نقاشية بعنوان «خطاب تيارات الإسلام السياسي إعلاميا وسياسيا تجاه الهوية المصرية» ضمن فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، بحضور الدكتور نظير عياد؛ مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور أحمد نبوي؛ أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، والسفير علاء يوسف؛ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

ترأس الجلسة حلمي النمنم؛ الكاتب والمفكر ووزير الثقافة الأسبق، وتحدث فيها كلًا من: الدكتور أسامة هيكل؛ وزير الإعلام الأسبق، وأحمد المسلماني؛ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عبد الواحد النبوي؛ وزير الثقافة الأسبق ورئيس برنامج الدراسات التاريخية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والنائب الدكتور عمرو الورداني؛ رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور ثروت الخرباوي؛ الخبير في شئون الإسلام السياسي.

الهوية الوطنية تتكون من مجموعة من العناصر المتداخلة

أكد الدكتور نظير عياد، أن الهوية الوطنية تتكون من مجموعة من العناصر المتداخلة، في مقدمتها الوطن والتاريخ واللغة والدين والحضارة إلى جانب التنوع الفكري والتعددية الدينية والأعراف والعادات والتقاليد، مشددًا على ضرورة استعادة «السردية المصرية» ومواجهة ما وصفه بحرب المفاهيم المغلوطة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تهدد استمرارية الهوية الوطنية وتنميتها.

وأشار عياد، إلى أهمية التأصيل التاريخي للتيارات الفكرية للكشف عن مصادرها وتحولاتها وتأثيرها في المجتمع، موضحًا أن بعض التيارات لم تكن وليدة البيئة المصرية، وإنما تأثرت بروافد فكرية من بيئات أخرى، فضلًا عن تحديات الغلو والتطرف وسوء التعامل مع النصوص الدينية بعيدًا عن سياقاتها.

وأكد عياد، أن دراسة ظاهرة الإسلام السياسي لا يمكن أن تتم من زاوية واحدة، داعيًا إلى تناولها من جوانب دينية وإعلامية وسياسية واجتماعية وفكرية، مع الالتزام بالموضوعية والحياد، وعدم الحكم على الإسلام من خلال ممارسات بعض المنتسبين إليه.

وأكد السفير علاء يوسف، أن الهوية المصرية تتميز بخصوصية تتمثل في قدرتها على استيعاب مختلف الروافد الحضارية التي مرت على مصر عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن بعض التيارات حاولت طمس هذه الخصوصية وإعادة وضع الهوية المصرية داخل إطار أيديولوجي مغلق.

وأضاف يوسف، أن حروب الجيلين الرابع والخامس تفرض الحاجة إلى تقديم رسالة مجتمعية واضحة تؤكد أن الهوية المصرية هوية جامعة وقادرة على استيعاب مختلف مكونات المجتمع، مشددًا على أهمية الاهتمام بالشباب، وفتح مساحات للحوار معهم، من خلال عقد لقاءات منتظمة تناقش قضايا الهوية والانتماء والتحديات التي تواجه المجتمع.

وقال أحمد المسلماني، إن خطاب تيارات الإسلام السياسي يقوم في جانب منه على تقسيم العالم إلى ثنائيات متعارضة وصولًا إلى أفكار تؤدي إلى إضعاف الدولة، مشيرًا إلى أن خطاب التكفير لا يتوقف عند حدود معينة، ومحذرًا من خطورة انتشار الأفكار المتطرفة عبر الفضاء الرقمي وما يمكن أن يترتب على ذلك من تغذية المنصات ومحركات البحث بمضامين فكرية متشددة.

فيما أكد الدكتور عبد الواحد النبوي، أن تيارات الإسلام السياسي تتعدد في توجهاتها، إلا أنها التقت منذ بداياتها حول التشكيك في المرجعيات الدينية الرسمية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، بما يهدف إلى إبعاد الناس عن المؤسسة الدينية الرسمية وفهمها للدين، مشيرًا إلى أن الخلاف مع هذه التيارات ليس سياسيًا، وإنما هو خلاف ديني وفكري.

وشدد النبوي، على خصوصية التجربة الإسلامية المصرية، مشيرًا إلى ما قدمته مصر من إسهامات بارزة في الفقه والتفسير والحديث بما يؤكد وجود ملامح مميزة للفهم الديني المصري.

وأكد حلمي النمنم، أن الحديث عن أفكار تيارات الإسلام السياسي تجاه الهوية الوطنية يكشف اختلافًا جوهريًا في رؤيتها لمفهوم الوطن، فهي لا تؤمن بفكرة الوطن بالمعنى المرتبط بالدولة الوطنية، مؤكدًا أن المصريين حافظوا على هويتهم رغم التحولات التي شهدتها البلاد.

وقال الدكتور ثروت الخرباوي، إن هناك خلطًا بين مفهوم الوطن ومفهوم الهوية، موضحًا أن ثورة 1919 أسهمت في إيقاظ الإحساس بالهوية والشعور الوطني وهو ما أثار قلق الاحتلال البريطاني ودفعه إلى البحث عن وسائل لإضعاف هذا الوعي، وأن الحركات المرتبطة بالإسلام السياسي ظهرت في هذا السياق، وارتبط مفهوم الحدود الوطنية لدى تلك التيارات بمحددات عقائدية بالأساس.

وتناول النائب الدكتور عمرو الورداني، تعامل التيارات الدينية المتطرفة وتيارات الإسلام السياسي مع مفهوم الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن خطاب تلك التيارات يقوم على اختزال الهوية المصرية ومحاولة إعادة صياغتها وفق إطار أيديولوجي محدد، ومؤكدًا ضرورة التعامل مع محاولات هدم الهوية المصرية والتعدي عليها باعتبارها قضية تمس الأمن الفكري والمجتمعي.

وأكد الدكتور عبد الواحد النبوي، الحاجة إلى تأصيل مصطلح الهوية وما يرتبط به من مفردات ومفاهيم، من خلال المتخصصين، بما يتيح وضع إطار واضح ورسمي للتعامل مع هذه القضية، مشيرًا إلى أن التاريخ المصري لم يشهد تعارضًا بين الدين والوطنية على امتداد تاريخه، موضحًا أن هذا النوع من الخلاف لم يظهر إلا في منتصف القرن التاسع عشر، عندما بدأ توظيف هذه المفاهيم في المجال السياسي.

وأشار الدكتور أسامة هيكل، إلى أن الهوية الوطنية المصرية تضم مكونًا مصريًا قديمًا يحظى باهتمام وفخر كبيرين على مستوى العالم، إلى جانب روافد ومكونات أخرى أسهمت في تشكيل الشخصية المصرية عبر التاريخ، مؤكدًا أن هذا التنوع الحضاري يجعل من الصعب اختراق المجتمع المصري أو التأثير في هويته، مشيرًا إلى أن بعض التيارات عملت على تنمية الفكر المتطرف في محاولة للتأثير في بنية المجتمع.

الاسكندرية مؤتمر الهوية الوطنية خالد فودة المفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزارة الداخلية

شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان

وزير التربية والتعليم

لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا

سلة الاهلي

الأهلي يقرر معاقبة لاعبه .. تعرف عليه

بيزيرا

800 ألف دولار تشعل الأزمة.. نادي بيزيرا السابق يتحرك ضد الزمالك| خاص

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بريطانيا تتمسك باتفاق تسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وسط اعتراضات أمريكية

وزير الخارجية

وزير الخارجية يعرب عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين مصر وبولندا

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية

«صندوق القتل».. ضربات موجعة للحوثيين في المخا والبيضاء ومقتل نحو 2000 عنصر

بالصور

ليست كل علاقة مُؤذية «سامة» .. علامات تكشف بأنك تعيش الاستنزاف العاطفي

العلاقات السامة
العلاقات السامة
العلاقات السامة

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة

وجبات الإنقاذ.. أفكار أكلات سريعة للغداء والعشاء

افكار اكلات سريعة
افكار اكلات سريعة
افكار اكلات سريعة

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد