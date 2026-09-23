قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها
قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم
حرارة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام الخريف
ماكرون في خطابه الوداعي بالأمم المتحدة: دبلوماسية ترامب بشأن غزة «مشهد مخزٍ»
العراق وعمان في مواجهة قوية بافتتاح مشوار «خليجي 27» بجدة
كل ما يتردد غير صحيح .. إبراهيم حسن ينفي أزمة محمد الشناوي مع منتخب مصر
رئيس سوريا لسلطات الاحتلال: غيروا سياستكم
أسعار العيش السياحي والفينو.. شعبة المخابز تكشف حقيقة الزيادة
جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. ويكشف تأثير الزعل والتوتر على القلب
فاكهة الفريق.. هشام نصر: لم أكن أريد الاستغناء عن «بيزيرا» لكن الزمالك أمام كارثة مادية
قد تكون الأشد عنفا.. الأمم المتحدة تحذر من تداعيات ظاهرة "نينيو"
شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| السفير الهندي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي خلال قمة بريكس.. وتحذير عاجل من جمال شعبان بسبب السمنة

أخبار توك شو
أخبار توك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

يسرا تكشف سبب تكريم منى زكي في مهرجان الجونة: «بتذاكر وتتعلم»

كشفت الفنانة يسرا سبب تكريم الفنانة منى زكي خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنها تستحق هذا التكريم تقديرًا لما قدمته من أعمال فنية مميزة على مدار مشوارها.

الكشف عن تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

قال يسري البدري، مدير تحرير جريدة المصري اليوم، إن السيدة التي ظهرت في عدد من الفيديوهات وتحدّثت عن واقعة القبض على زوجها، تخضع حاليًا للتحقيق أمام جهات التحقيق المُختصة، على خلفية ما ذكرته في فيديوهات ومواقع إلكترونية، والتي تضمّنت اتهامات وادعاءات بحق أفراد من رجال الشرطة.

السفير الهندي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي خلال قمة بريكس

كشف سوريش ريدي، السفير الهندي لدى مصر، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي خلال قمة مجموعة البريكس، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

خبيرة: أمن الطاقة قضية معقدة.. وتنويع مصادرها يحمي من الأزمات العالمية

أكدت الدكتورة منال متولي، خبيرة البترول والطاقة، إن أمن الطاقة وأمن الإمدادات أصبحا قضية معقدة للغاية في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن هذا فرض على جميع الدول اتباع نهج جديد تماماً لتأمين مصادرها وحماية بنيتها التحتية.

أسامة كمال: التحركات الإقليمية المتسارعة تؤكد أهمية الدور المصري

حذر الإعلامي أسامة كمال من تصاعد التوترات والأزمات الدولية، مؤكدًا أن سرعة الأحداث تفرض حالة من القلق، داعيًا إلى الاستعداد وعدم الاستسلام للخوف والهواجس.

سميح ساويرس: مهرجان الجونة السينمائي يسير في الطريق الصحيح ونسخة هذا العام أفضل من العام الماضي

أكد سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أن الأفلام المشاركة في المهرجان هذا العام تتميز بمستوى فني لافت، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية أفضل من العام الماضي، وهو ما يؤكد أن المهرجان يسير في الطريق الصحيح.

جمال شعبان يحذر: السمنة خطر كبير على القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السمنة لا تقل خطورة عن العديد من الأمراض الخطيرة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الوزن وممارسة الرياضة بصورة منتظمة.

جمال شعبان يسرا الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

الذهب

الصين تشتري الذهب بجنون.. 1000 طن في 8 أشهر تكشف سر التحرك المفاجئ

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

الشاعر وليد الغزالي

بعد القبض عليه.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟

مخدرات

200 كيس وهيبقى في مفاجآت.. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

ترشيحاتنا

Xbox

زلزال داخل إكس بوكس.. تسريح موظفين وتغييرات شاملة في استوديوهات الألعاب بمايكروسوفت

فيفو X500

فيفو تكشف رسمياً عن سلسلة هواتف X500 الرائدة بمواصفات قوية وكاميرات احترافية متطورة

أجهزة لابتوب

أفضل وأرخص خمسة أجهزة لابتوب للدراسة والألعاب لعام 2026

بالصور

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا .. هل جلد الدجاج مُضر؟

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد