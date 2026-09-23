أخبار التوك شو| السفير الهندي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي خلال قمة بريكس.. وتحذير عاجل من جمال شعبان بسبب السمنة

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

يسرا تكشف سبب تكريم منى زكي في مهرجان الجونة: «بتذاكر وتتعلم»

كشفت الفنانة يسرا سبب تكريم الفنانة منى زكي خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنها تستحق هذا التكريم تقديرًا لما قدمته من أعمال فنية مميزة على مدار مشوارها.

الكشف عن تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

قال يسري البدري، مدير تحرير جريدة المصري اليوم، إن السيدة التي ظهرت في عدد من الفيديوهات وتحدّثت عن واقعة القبض على زوجها، تخضع حاليًا للتحقيق أمام جهات التحقيق المُختصة، على خلفية ما ذكرته في فيديوهات ومواقع إلكترونية، والتي تضمّنت اتهامات وادعاءات بحق أفراد من رجال الشرطة.

السفير الهندي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي خلال قمة بريكس

كشف سوريش ريدي، السفير الهندي لدى مصر، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي خلال قمة مجموعة البريكس، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

خبيرة: أمن الطاقة قضية معقدة.. وتنويع مصادرها يحمي من الأزمات العالمية

أكدت الدكتورة منال متولي، خبيرة البترول والطاقة، إن أمن الطاقة وأمن الإمدادات أصبحا قضية معقدة للغاية في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن هذا فرض على جميع الدول اتباع نهج جديد تماماً لتأمين مصادرها وحماية بنيتها التحتية.

أسامة كمال: التحركات الإقليمية المتسارعة تؤكد أهمية الدور المصري

حذر الإعلامي أسامة كمال من تصاعد التوترات والأزمات الدولية، مؤكدًا أن سرعة الأحداث تفرض حالة من القلق، داعيًا إلى الاستعداد وعدم الاستسلام للخوف والهواجس.

سميح ساويرس: مهرجان الجونة السينمائي يسير في الطريق الصحيح ونسخة هذا العام أفضل من العام الماضي

أكد سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أن الأفلام المشاركة في المهرجان هذا العام تتميز بمستوى فني لافت، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية أفضل من العام الماضي، وهو ما يؤكد أن المهرجان يسير في الطريق الصحيح.

جمال شعبان يحذر: السمنة خطر كبير على القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السمنة لا تقل خطورة عن العديد من الأمراض الخطيرة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الوزن وممارسة الرياضة بصورة منتظمة.