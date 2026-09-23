درجة حرارة الأرض في خطر.. تداعيات ظاهرة النينيو على المناخ

أكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي، أن تداعيات التغيرات المناخية الحالية أدت إلى ارتفاع متوسط درجات حرارة كوكب الأرض بنحو درجة ونصف مئوية مقارنة بعصر الثورة الصناعية، مما جعل الظروف البيئية الأساسية مختلفة تماماً عما كانت عليه في العقود الماضية.

وأوضح سرحان، خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مجيء ظاهرة "النينيو" في هذا التوقيت يفاقم بشكل سلبي وخطير من حدة المشكلة، لاسيما وأنها تتزامن مع موجات من الأحوال الجوية المتطرفة كحرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق التي شهدتها مناطق واسعة كجنوب أوروبا مؤخراً.

ارتفاع حرارة سطح البحار والمحيطات

وبيّن أستاذ الاقتصاد البيئي أن ظاهرة النينيو تتمثل في ارتفاع حرارة سطح البحار والمحيطات وزيادة معدلات البخر، مما يتسبب في أعاصير عاتية وأمطار غزيرة وسيول في مناطق مثل المكسيك وجنوب الولايات المتحدة، بينما تخلف في المقابل موجات جفاف قاسية على الجانب الآخر من العالم.