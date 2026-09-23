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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

درجة حرارة الأرض تقترب من نقطة حرجة.. كيف تزيد النينيو من فوضى المناخ؟

الطقس
الطقس
محمد البدوي

يشهد كوكب الأرض تغيرات مناخية متسارعة باتت تفرض واقعًا بيئيًا مختلفًا عن العقود الماضية، في ظل الارتفاع المستمر في متوسط درجات الحرارة وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة.

تداعيات الاحتباس الحراري

وبينما يواجه العالم تداعيات الاحتباس الحراري، تأتي ظاهرة «النينيو» لتضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد المناخي، بعدما ارتبطت بتغيرات واسعة في درجات حرارة المحيطات وأنماط الأمطار والرياح. 

حالة الطقس اليوم

موجات الحر والجفاف

وتثير هذه الظاهرة مخاوف من تداعيات تمتد من موجات الحر والجفاف إلى الأمطار الغزيرة والسيول وحرائق الغابات، ما يجعل فهم طبيعتها وتأثيراتها أمرًا ضروريًا لرصد مستقبل المناخ العالمي والاستعداد للآثار المحتملة على البيئة والاقتصاد والمجتمعات المختلفة خلال السنوات المقبلة.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتكرار الظواهر الجوية

وتتزايد المخاوف بشأن مستقبل المناخ العالمي مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة في مناطق مختلفة من العالم، في وقت تلعب فيه الظواهر المناخية الطبيعية دورًا إضافيًا في التأثير على أنماط الطقس ودرجات الحرارة.

درجات حرارة كوكب الأرض

وأكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي، أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية انعكست بصورة واضحة على متوسط درجات حرارة كوكب الأرض، مشيرًا إلى أن الارتفاع وصل إلى نحو درجة ونصف مئوية مقارنة بمستويات درجات الحرارة خلال عصر الثورة الصناعية.

وأوضح سرحان، خلال مداخلة عبر برنامج «المراقب»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أدى إلى تغير ملحوظ في الظروف البيئية التي يعيش فيها العالم، لتصبح مختلفة بصورة كبيرة عن تلك التي كانت سائدة خلال العقود الماضية.

حالة الطقس غدا الخميس

«النينيو» تزيد ضغوط المناخ

وأشار أستاذ الاقتصاد البيئي إلى أن ظهور ظاهرة «النينيو» في ظل هذه الظروف المناخية يمثل عاملًا إضافيًا يزيد من حدة التأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي، خاصة مع تزامنها مع موجات متكررة من الطقس المتطرف في عدد من مناطق العالم.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الظواهر المناخية اللافتة، من بينها الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة وحرائق الغابات، موضحًا أن مناطق واسعة، بينها أجزاء من جنوب أوروبا، تعرضت لموجات من الطقس شديد الحرارة خلال الفترة الماضية.

ارتفاع حرارة المحيطات يغير خريطة الطقس

وأوضح سرحان أن ظاهرة «النينيو» ترتبط بارتفاع درجات حرارة سطح البحار والمحيطات، وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات التبخر، وبالتالي التأثير في حركة الغلاف الجوي وأنماط سقوط الأمطار والظواهر الجوية في مناطق مختلفة من العالم.

وبيّن أن هذه التغيرات قد تسهم في ظهور حالات من الطقس العنيف، تشمل الأعاصير القوية والأمطار الغزيرة والسيول في بعض المناطق، في حين يمكن أن تتسبب في المقابل في موجات جفاف شديدة في مناطق أخرى تبعًا للتغيرات التي تطرأ على أنماط المناخ العالمية.

وأشار أستاذ الاقتصاد البيئي إلى أن تأثير «النينيو» لا يسير بالوتيرة نفسها في جميع أنحاء العالم، إذ قد تواجه بعض المناطق كميات كبيرة من الأمطار والفيضانات، بينما تعاني مناطق أخرى من نقص الأمطار وارتفاع مخاطر الجفاف، ما يضاعف التحديات التي تواجه الدول في التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.

ظاهرة طبيعية في مواجهة مناخ أكثر سخونة

ويكشف هذا التداخل بين ظاهرة «النينيو» والاحترار العالمي عن تعقيد المشهد المناخي، إذ تأتي ظاهرة طبيعية تؤثر دوريًا في درجات حرارة المحيطات وأنماط الطقس لتعمل داخل نظام مناخي يشهد بالفعل ارتفاعًا في درجات الحرارة.

ومع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب، تصبح الظواهر الجوية المتطرفة ذات تأثيرات أكثر تعقيدًا على البيئة والاقتصاد والمجتمعات، وهو ما يفرض أهمية متزايدة لمتابعة المؤشرات المناخية والاستعداد للتغيرات المحتملة في أنماط الطقس.

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