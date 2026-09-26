أوبل تكشف عن اسم أحدث السيارات الاختبارية المستقبلية قبل معرض باريس

كشفت شركة أوبل الألمانية عن اسم سيارتها الاختبارية الجديدة، التي تحمل اسم Opel Sports Tourer eXperimental Concept، ويشار إليها اختصار باسم STX Concept، استعدادا لظهورها العالمي الأول خلال معرض باريس للسيارات "مونديال دو لوتو".

ومن المقرر أن تتصدر السيارة الاختبارية منصة أوبل في القاعة 4، الجناح A42، إلى جانب سيارة السباق Opel GSE 27FE المخصصة للمشاركة في موسم 2026/2027 من بطولة العالم ABB FIA Formula E، فضلا عن السيارة الرياضية الكهربائية Corsa GSE.

يرتبط اسم STX مباشرة بمفهوم سيارات Sports Tourer، الذي يمثل أحد أنماط السيارات التي تمتلك أوبل تاريخ طويل في تطويرها، ومن أبرزها الجيل الأحدث من Astra Sports Tourer.

وتشير أوبل إلى أن السيارة الاختبارية الجديدة ستقدم تصور لمستقبل سيارات الـ"ستيشن"، مع التركيز على التصميم والكفاءة الديناميكية الهوائية، إلى جانب تقديم عناصر تصميمية وتقنيات يُتوقع ظهور بعضها في سيارات الإنتاج المستقبلية للعلامة.

وقال فلوريان هوتل، الرئيس التنفيذي لشركة أوبل، إن مفهوم STX سيقدم رؤية الشركة لمستقبل سيارات "الستيشن" ذات الكفاءة الديناميكية الهوائية، كما سيجسد لغة التصميم الجديدة للجيل المقبل من سيارات أوبل.

تعود أوبل إلى تاريخ طويل في تطوير سيارات الـ"ستيشن" في السوق الأوروبية، إذ طرحت Olympia Rekord Caravan عام 1953، لتواصل الشركة هذا النهج لاحقًا من خلال طرازات Sports Tourer.

وتقدم Astra Sports Tourer الحالية مزيج من الاستخدام العملي والمرونة، مع مساحة تحميل تصل إلى 1,634 لترا، إلى جانب تصميم يتضمن شعار أوبل "Blitz" المضيء وواجهة Vizor الأمامية.

إلى جانب STX Concept، تعرض أوبل سيارة السباق GSE 27FE، التي تنتمي إلى الجيل الرابع GEN4 من سيارات بطولة Formula E، وتستعد للمشاركة في موسم 2026/2027.

وتعتمد السيارة على نظام دفع رباعي دائم، مع قوة تتجاوز 800 حصان، بينما تصل قدرة استرجاع الطاقة إلى 700 كيلوواط.

ويضم فريق أوبل في الموسم الجديد السائق ميتش إيفانز، إلى جانب السائق الصاعد ثيو بورشير، مع استمرار استعدادات الفريق للمنافسات المقبلة.

وتعرض أوبل كذلك سيارة Corsa GSE الرياضية الكهربائية، التي تستفيد من الخبرات التي طورها مهندسو الشركة وفريق Opel Motorsport في مجال الأداء الكهربائي.

وتشترك Corsa GSE في مجموعة نقل الحركة مع Mokka GSE ونسخة الرالي Mokka GSE Rally، بينما تصل قوتها إلى 207 كيلوواط، بما يعادل 281 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 345 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية، ما يجعلها أسرع طراز إنتاج حالي لدى أوبل وفقا لما أعلنته الشركة.

ومن المقرر أن يقدم فلوريان هوتل، الرئيس التنفيذي لشركة أوبل، وريبيكا راينرمان، نائب الرئيس للتسويق، ومارك آدامز، نائب الرئيس للتصميم، أحدث طرازات الشركة خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده في 12 أكتوبر الساعة 11:40 صباحا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.