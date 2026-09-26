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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«رياض أطفال الأزهر» تعلن نتيجة مسابقة «الأزهري الصغير» 2025-2026

رياض الأطفال بالتعليم الأزهري
رياض الأطفال بالتعليم الأزهري
محمد شحتة

أعلنت الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة مسابقة «الأزهري الصغير» للعام الدراسي 2025-2026، والتي أُقيمت في إطار حرص الأزهر الشريف على اكتشاف المواهب، وتنمية قدرات الأطفال، وترسيخ القيم الدينية والتربوية في نفوس النشء، بما يتوافق مع رسالة الأزهر التعليمية والتربوية.

وشهدت المسابقة منافسات متميزة بين أطفال المعاهد الأزهرية، حيث مرت فعالياتها بمرحلتين؛ جاءت المرحلة الأولى على مستوى المناطق الأزهرية، وشهدت مشاركة واسعة من أطفال رياض الأطفال، وأسفرت عن تصعيد المتميزين من كل منطقة إلى المرحلة النهائية.

وجاءت المرحلة الثانية، وهي التصفيات النهائية على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية، والتي شهدت منافسة قوية بين الأطفال المتأهلين من مختلف المناطق الأزهرية، وأظهرت مستوى متميزًا من الأداء والقدرات، بما يعكس ما توليه المعاهد الأزهرية من اهتمام برعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم منذ السنوات الأولى من عمرهم.

رعاية الموهوبين والمتميزين

وأكدت الإدارة العامة لرياض الأطفال أن تنظيم المسابقة يأتي في إطار خطتها لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمتميزين، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للأطفال، تجمع بين التربية والتعليم وتنمية المهارات، وتسهم في بناء شخصية الطفل الأزهري بصورة متكاملة.

ووجَّهت الإدارة العامة لرياض الأطفال التهنئة إلى الأطفال الفائزين والمتميزين في المسابقة، وإلى أسرهم ومعلماتهم وإدارات المعاهد والمناطق الأزهرية، مشيدةً بما بذلوه من جهود أسهمت في وصول أبنائهم إلى هذه المرحلة المتميزة.

كما تقدمت الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع القائمين على تنظيم المسابقة والإشراف عليها، وإلى لجان التحكيم والتقييم، وجميع المناطق والمعاهد الأزهرية المشاركة، مؤكدةً أن نجاح هذه الفعاليات يأتي ثمرةً للتعاون وتضافر الجهود من أجل الارتقاء بمستوى أطفال الأزهر الشريف.

وتعلن الإدارة العامة لرياض الأطفال أسماء الفائزين في مسابقة «الأزهري الصغير» للعام الدراسي 2025-2026 وفق النتائج المعتمدة للتصفيات النهائية على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية.
 

الأزهر الأزهري الصغير الفائزين في مسابقة الأزهري الصغير الأزهر لاشريف رياض الأطفال المعاهد الأزهرية

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