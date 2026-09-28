محللة استراتيجية: واشنطن تواصل الضغط العسكري والسياسي وطهران تتمسك بموقفها التفاوضي

قالت رميساء مهيمن محللة جيوسياسية واستراتيجية، إنّ التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران لا تعني بالضرورة أن الدبلوماسية قد فشلت، لكنها تظهر استمرار وجود مسافة كبيرة بين الجانبين بشأن الشروط اللازمة للتفاوض بصورة بنّاءة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ كلا الطرفين يحاول الحفاظ على موقفه التفاوضي، في ظل استمرار الخلاف حول الشروط التي يمكن من خلالها الانتقال إلى مفاوضات فعلية.

ضغوط أمريكية وتمسك إيراني

وأشارت عرايسي إلى أن الولايات المتحدة تريد مواصلة الضغط العسكري والسياسي، بينما لا ترغب إيران في العودة إلى المحادثات بطريقة قد تظهرها على أنها قبلت بالضغط من دون الحصول على مقابل.

وأكدت أن التواصل لم يختفِ في الوقت الحالي، وأن الوسطاء ما زالوا يعملون بنشاط، معتبرة أن ذلك يعني استمرار وجود مساحة دبلوماسية، رغم أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد.

رفض مقترح إنهاء القتال

ولفتت إلى ما وصفته بتطورات أوردتها «رويترز» بشأن رفض الرئيس ترامب مقترحًا إيرانيًا لإنهاء القتال وفتح مضيق هرمز، مع الإشارة إلى إمكانية إجراء محادثات مستقبلية رغم ذلك.

وأوضحت أن استمرار الحديث عن إمكانية إجراء محادثات يعني أن باب التواصل لم يُغلق بالكامل، حتى مع استمرار الخلافات بين الطرفين.

التنازلات والثمن السياسي للتصعيد

وقالت عرايسي إن المسألة في المرحلة الحالية تتعلق بمدى رغبة كل طرف في تقديم تنازلات والاستمرار في التواصل، موضحة أن الطرفين يريدان تجنب الحرب، لكن ذلك لا يعني أنهما اتفقا على الثمن السياسي للتصعيد الحالي.

وأكدت أن الفجوة الدبلوماسية، من وجهة نظرها، لا تتعلق فقط بإمكانية إجراء المحادثات، وإنما بالشروط التي يمكن لكل طرف أن يقبل بها للمضي قدمًا في المفاوضات.