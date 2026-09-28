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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ هندسة بترول: المسح الجوي والخريطة الرقمية اختصرا دراسات الاستثمار التعديني في مصر

التعدين
التعدين
محمود زيدان

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن قطاع التعدين في مصر يمر ببدء مرحلة استراتيجية جديدة، ترتكز على دعم سياسي مباشر وتوفير بنية معلوماتية متكاملة للمستثمرين.

وأوضح القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن حديث رئيس الجمهورية وجه رسالة حاسمة بالزام الدولة بإنجاح الاستثمارات التعدينية وتذليل كافة العقبات، مشيراً إلى أن الدولة تمنح الأولوية المطلقة لمن يتجه نحو التصنيع التعديني إضافةً للقيمة المضافة داخل مصر.

وأضاف أن الرؤية المصرية حظيت بإشادة واسعة من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات العالمية والمؤسسات الدولية المشاركة، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن منجم السكري، ورئيس مجموعة التعدين الأفريقية، ومسؤولة ملف التعدين بالبنك الدولي.

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن الخطوات الارتكازية التي اتخذتها الدولة، وفي مقدمتها إجراء مسح  عام وشامل للأراضي، وتحديد أماكن المعادن، وإطلاق خريطة تعدينية رقمية أتاحت صورة واضحة للشركات العالمية ووفرت جزءاً كبيراً من الدراسات المعقدة، ما ساهم في اختصار المدى الزمني لبدء الاستثمارات من سنوات إلى 30 يوماً فقط.

التعدين أخبار توك شو الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة بترول وطاقة

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