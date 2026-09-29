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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسماء بنات عربية تريند 2027.. 15 اسما ناعما بمعانٍ جميلة

مواليد
مواليد
ريهام قدري

مع اقتراب عام 2027، تبدأ الأمهات في البحث عن أسماء مميزة للمواليد تجمع بين سهولة النطق وجمال المعنى، وتظل الأسماء العربية من الاختيارات التي تحافظ على حضورها، خاصة الأسماء القصيرة والناعمة.

وتتميز الأسماء العربية بتنوع معانيها، إذ يمكن اختيار اسم يحمل دلالة على الجمال أو الكرم أو الطبيعة أو الصفات المحمودة.

أسماء بنات عربية متوقعة للترند في 2027

ليان

من الأسماء العربية الرقيقة، ويرتبط معناه باللين والنعومة ورغد العيش.

جنى

اسم عربي جميل، ويشير إلى ما يُجنى من الثمار، كما ورد في القرآن الكريم.

جود

يرتبط اسم جود بالكرم والعطاء والسخاء، ويعد من الأسماء القصيرة سهلة النطق.

لجين

اسم عربي يطلق على الفتيات، ويعني الفضة.

ربى

جمع ربوة، وهي الأماكن المرتفعة من الأرض، ويتميز الاسم بخفة نطقه.

أريج

يعني الرائحة الطيبة أو العطر الفواح، وهو من الأسماء العربية ذات الطابع الناعم.

رفيف

من الأسماء العربية التي تحمل معاني مرتبطة بالرفرفة والبريق وحسن المنظر.

رؤى

جمع رؤية، ويرتبط الاسم بالأحلام والرؤى وما يراه الإنسان.

سلاف

يعني الخلاصة أو أفضل الشيء، وهو اسم عربي قديم عاد للظهور بين اختيارات أسماء المواليد.

دانة

من الأسماء المتداولة في الدول العربية، ويستخدم للدلالة على اللؤلؤة الكبيرة أو النفيسة.

سدن

اسم عربي ارتبط تاريخيا بخدمة الكعبة وسترها، ويعد من الأسماء غير التقليدية.

ريتال

اسم متداول بين الفتيات، ويرتبط بالترتيل وحسن تلاوة القرآن.

تالا

اسم قصير وناعم، ويستخدم في العربية للدلالة على النخلة الصغيرة.

ميار

اسم عربي يستخدم للذكور والإناث، ويرتبط في بعض المعاجم بجالب الميرة، أي الطعام أو المؤونة.

نور

من الأسماء العربية القصيرة، ويرتبط معناه بالضياء والإشراق، كما ورد في القرآن الكريم.

كيف تختارين اسم المولودة؟

ويفضل عند اختيار اسم المولودة الاهتمام بمعناه وسهولة نطقه وكتابته، إلى جانب التأكد من ملاءمته لاسم الأب والعائلة، خاصة أن الاسم يظل ملازما للطفلة طوال حياتها.

وتظل الأسماء العربية ذات المعاني الواضحة من الخيارات التي تجمع بين الأصالة والبساطة، بينما يختلف اختيار الاسم من أسرة إلى أخرى وفقا للذوق الشخصي والثقافة العائلية.

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