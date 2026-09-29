لطلاب المدارس.. أسعار العيش والفينو السياحي اليوم

تتزايد معدلات البحث عن أسعار الخبز السياحي والفينو في مصر، مع اهتمام المواطنين بالتعرف على الأسعار المحددة للرغيف وفقا للأوزان المعتمدة.

اسعار العيش والفينو السياحي

أسعار الخبز السياحي 2026

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تطبيق التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 الخاص بتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

ويتضمن التوجيه تحديد الحد الأقصى لسعر الرغيف، وفقا لوزنه مع إلزام المخابز بالإعلان عن الأسعار والأوزان بصورة واضحة أمام المواطنين.

أسعار الخبز السياحي الحر

حدد التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 أسعار الخبز السياحي الحر وفقا للأوزان المقررة على النحو التالي.

رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما بسعر أقصى 2 جنيه.

رغيف الخبز السياحي الحر وزن 60 جراما بسعر أقصى 1.5 جنيه.

رغيف الخبز السياحي الحر وزن 40 جراما بسعر أقصى 1 جنيه.

أسعار الخبز الفينو

حدد التوجيه الوزاري أيضا أسعار الخبز الفينو وفقا لوزن الرغيف وجاءت الأسعار كالتالي.

رغيف الفينو وزن 50 جراما بسعر أقصى 2 جنيه.

رغيف الفينو وزن 40 جراما بسعر أقصى 1.5 جنيه.

رغيف الفينو وزن 30 جراما بسعر أقصى 1 جنيه.

اسعار العيش والفينو السياحي

استمرار تطبيق أسعار الخبز المقررة

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 الصادر في مارس الماضي لتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بالأسعار والأوزان المحددة وعدم تجاوز الحدود المقررة.

كما تلتزم المخابز بوضع قائمة واضحة تتضمن أسعار وأوزان أنواع الخبز في مكان ظاهر داخل المخبز حتى يتمكن المواطنون من معرفة السعر والوزن قبل الشراء.

عقوبات التلاعب في أسعار وأوزان الخبز

تواصل وزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات تنفيذ الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية لرصد المخالفات المتعلقة بزيادة الأسعار أو نقص الأوزان.

وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخابز المخالفة مع تحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة وفقا للقواعد القانونية المنظمة.

وتستند الإجراءات والعقوبات المتعلقة بالتلاعب في أسعار أو أوزان الخبز إلى القوانين المنظمة للتسعير ومكافحة الغش والتدليس ومنها المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري والمادة 2 من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته.

وزارة التموين تحذر المخابز المخالفة

شددت وزارة التموين على استمرار الحملات الرقابية بمختلف المحافظات لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة للخبز السياحي والفينو وحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأسعار والأوزان بشكل واضح وعدم تحصيل أي مبالغ تتجاوز الحدود القصوى المحددة في التوجيه الوزاري.

اسعار العيش والفينو السياحي

طرق الإبلاغ عن مخالفات الخبز السياحي والفينو

يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.

كما يمكن تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588 لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.