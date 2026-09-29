قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرها 510 سنوات.. القس أرساني جابر يستعرض أول طبعة منشورة للعهد الجديد اليوناني
انقلاب تريلا محملة بالرمل على طريق مصر الإسكندرية الزراعي
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل
قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
جدد له عشان محتاجه.. أحمد شوبير يكشف سبب استمرار الشناوي مع الأهلي
من العاصمة الجديدة إلى دودوما.. مصر تنقل خبراتها إلى تنزانيا
آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي رفقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي
رئيس اتحاد جنوب السودان: كنت أتمنى وجود محمد صلاح وحضور جماهيري للجالية المصرية
موجبات دخول الجنة .. 3 أسرار لا تعرفها عن صلة الرحم
خبير أمن معلوماتي يكشف عن طرق حماية البيانات من التهديدات الإلكترونية
كواليس تحضير الحكومة لمؤتمر أكتوبر لمناقشة التحديات والأولويات
محمود سعد : السلطة والشهرة أصعب من الفلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لطلاب المدارس.. أسعار العيش والفينو السياحي اليوم

اسعار العيش والفينو السياحي
اسعار العيش والفينو السياحي
محمد غالي

تتزايد معدلات البحث عن أسعار الخبز السياحي والفينو في مصر، مع اهتمام المواطنين بالتعرف على الأسعار المحددة للرغيف وفقا للأوزان المعتمدة.

اسعار العيش والفينو السياحي

أسعار الخبز السياحي 2026

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تطبيق التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 الخاص بتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

ويتضمن التوجيه تحديد الحد الأقصى لسعر الرغيف، وفقا لوزنه مع إلزام المخابز بالإعلان عن الأسعار والأوزان بصورة واضحة أمام المواطنين.

أسعار الخبز السياحي الحر

حدد التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 أسعار الخبز السياحي الحر وفقا للأوزان المقررة على النحو التالي.

رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما بسعر أقصى 2 جنيه.

رغيف الخبز السياحي الحر وزن 60 جراما بسعر أقصى 1.5 جنيه.

رغيف الخبز السياحي الحر وزن 40 جراما بسعر أقصى 1 جنيه.

أسعار الخبز الفينو

حدد التوجيه الوزاري أيضا أسعار الخبز الفينو وفقا لوزن الرغيف وجاءت الأسعار كالتالي.

رغيف الفينو وزن 50 جراما بسعر أقصى 2 جنيه.

رغيف الفينو وزن 40 جراما بسعر أقصى 1.5 جنيه.

رغيف الفينو وزن 30 جراما بسعر أقصى 1 جنيه.

اسعار العيش والفينو السياحي

استمرار تطبيق أسعار الخبز المقررة

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 الصادر في مارس الماضي لتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بالأسعار والأوزان المحددة وعدم تجاوز الحدود المقررة.

كما تلتزم المخابز بوضع قائمة واضحة تتضمن أسعار وأوزان أنواع الخبز في مكان ظاهر داخل المخبز حتى يتمكن المواطنون من معرفة السعر والوزن قبل الشراء.

عقوبات التلاعب في أسعار وأوزان الخبز

تواصل وزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات تنفيذ الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية لرصد المخالفات المتعلقة بزيادة الأسعار أو نقص الأوزان.

وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخابز المخالفة مع تحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة وفقا للقواعد القانونية المنظمة.

وتستند الإجراءات والعقوبات المتعلقة بالتلاعب في أسعار أو أوزان الخبز إلى القوانين المنظمة للتسعير ومكافحة الغش والتدليس ومنها المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري والمادة 2 من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته.

وزارة التموين تحذر المخابز المخالفة

شددت وزارة التموين على استمرار الحملات الرقابية بمختلف المحافظات لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة للخبز السياحي والفينو وحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأسعار والأوزان بشكل واضح وعدم تحصيل أي مبالغ تتجاوز الحدود القصوى المحددة في التوجيه الوزاري.

اسعار العيش والفينو السياحي

طرق الإبلاغ عن مخالفات الخبز السياحي والفينو

يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.

كما يمكن تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588 لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

أسعار الخبز السياحي الخبز السياحي الخبز الفينو اسعار العيش والفينو السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

منتخب مصر

الأقدمية تحكم.. المنتخب يكشف سر ارتداء مصطفى شوبير قميص الشناوي

ترشيحاتنا

أرشيفية

سحر فضل الله: جامعة القاهرة أطلقت منصة رقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية

حسام حسن

ناقد رياضي يعلق على تصريحات حسام حسن الأخيرة

المسجد الأقصى

القدس: رصدنا اقتحام أكثر من 3 آلاف مستوطن للمسجد الأقصى خلال يومين فقط

بالصور

تطعيم الحصبة الألمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته وموعده

تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ
البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ
البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

شعر الذقن عند النساء.. متى يصبح خطراً على صحتها؟

شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد