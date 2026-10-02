مقاومة سيناء.. أدوار أبناء العريش قبيل حرب أكتوبر

أكد الدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء الأسبق، إن خلايا المقاومة في سيناء ضمت أطيافًا مختلفة من أبناء المجتمع، بينهم الشباب وكبار السن والمفكرون والمعلمون والصيادلة والأطباء.

وقال سلام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن أفراد المقاومة نفذوا، قبيل حرب أكتوبر، عددًا من المهام على ساحل العريش لمساندة الجيش المصري، من بينها استهداف بعض خطوط إمداد القوات الإسرائيلية، إلى جانب العمل على رفع الروح المعنوية وبث روح المقاومة بين أهالي سيناء ومدينة العريش.

وتابع أن الفنان رجب عامر وفرحانة الهشة يُعدان من آخر الأحياء المشاركين في خلايا المقاومة، لافتًا إلى أنهما يمتلكان مرسمًا في الوقت الحالي.

تعرض عدد منهم للقتل

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية بدأت في ملاحقة أعضاء خلايا المقاومة واعتقالهم عقب اكتشاف نشاطهم، مشيرًا إلى تعرض عدد منهم للقتل تباعًا.