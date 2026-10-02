الداخلية تكشف حقيقة قطع شخص الكهرباء عن منزل طليقته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر إحدى السيدات ونجلها من طليقها وأشقائه لقيامهم بقطع التيار الكهربائى عن المسكن محل إقامتهما بالأقصر.







بالفحص أمكن تحديد طرف أول: (الشاكية ، ونجلها "الظاهرين بمقطع الفيديو" ، وشقيقة الأولى "القائمة على التصوير والنشر " مقيمين بدائرة مركز شرطة الأقصر) وبسؤالهم قررت الأولى بتضررها من طرف ثان: (طليق الأولى ، وشقيقيه - مقيمين بدائرة المركز) لوجود خلافات أسرية بينهم لصدور قرار تمكين لها بمسكن الزوجية قاموا على إثرها بقطع التيار الكهربائى عمداً عن المسكن.

وبسؤال الطرف الثانى أنكروا تلك الإدعاءات، وأقروا بقيام شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائى عن المسكن المشار إليه لقيام الأولى بمخالفة الإجراءات الخاصة بالشركة وإتهموا الطرف الأول بالتشهير بهم.

وبمواجهة الطرف الأول أقروا بإدعائهم الكاذب وقيامهم بتصوير ونشر مقطعى الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى لكسب تعاطف متابعيهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









