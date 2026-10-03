أخبار أسوان | تطوير ميدان الجوزيرة وإقامة بوابة حضارية.. قوافل بيطرية.. وفعاليات لشارع الفن

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 2/10/2026.

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حفل تخرج دفعة يناير ويوليو 2026 من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من حملة درجة البكالوريوس، وأيضاً تكربم الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة.

https://www.elbalad.news/7127000

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المدخل الشمالى بميدان الجوزيرة، لمتابعة الرؤية التصميمية المقترحة لتطوير الميدان ، وإقامة بوابة حضارية تليق بمكانة زهرة الجنوب وهويتها المحلية ، وذلك فى إطار المسابقة التى أعلنت عنها المحافظة لإتاحة الفرصة أمام أصحاب المواهب والأفكار الإبداعية للمشاركة فى تطوير هذا الموقع الحيوى .

يأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة تحت مظلة " أسوان بشبابها أجمل " ، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040.

https://www.elbalad.news/7127506

جهود متنوعة

واصلت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتنموية، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتعزيز جهود دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتوفير سبل الرعاية والمساندة لهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية فى المجتمع.

https://www.elbalad.news/7127526

واصلت مديرية الطب البيطري بأسوان، بقيادة الدكتور حامد مكي، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها الميدانية؛ عبر تنفيذ القوافل البيطرية والوصول بالخدمات المتنوعة إلى المناطق المستهدفة، بما يسهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وحماية الثروة الحيوانية، وتنفيذًا لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والقرى والنجوع، ورفع مستوى الرعاية البيطرية المقدمة للمربين.

https://www.elbalad.news/7127514

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان يوماً جديداً من فعاليات مبادرة "شارع الفن" ، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، ضمن المشروع القومى للفنون "الثقافة حياة"، بهدف نشر الفنون والإبداع فى الميادين والفضاءات العامة، وتعزيز الحراك الثقافى والمجتمعى بالمحافظة .

https://www.elbalad.news/7127521