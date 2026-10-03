عرض داليدا على مسرح الهناجر أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 مساء

يعيد المخرج والكاتب والراقص حمدي العربي ، عرض مسرحيته الموسيقية الراقصة داليدا و التي تتناول حياة الاسطورة العالمية الراحلة.

العرض يقام على خشبة مسرح الهناجر في تمام الثامنة مساءا ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري. و العرض من إخراج وتأليف حمدي العربي والذي يكتب ثلاثة من أغانيه أيضا. و الرؤية الموسيقية لشريف الوسيمي و تصميم رقصات واستعراضات لعمرو باتريك و غناء وتمثيل الجزائرية كريمة نايت و رقص واداء تمثيلي شيري أحمد و تمارا مصطفى حجاج.

المسرحية الموسيقية الراقصة داليدا

والعرض قائم على الربط بين المسرح والذكاء الاصطناعي والسينما حمدي أسس فرقة النسرح الراقص بالهناجر بالاشتراك مع كريم التونسي و قدم في السينما دورا في النمس و في المسرح قدم دور يوحنا المعمدان في مسرحية سالومي و قدم مسلسل الحسن بن الهيثم و شارك في مجموعة فيديو كليبات لعمرو دياب وذكرى و أنغام و ميادة الحناوي وأخرج فاوست العاشق و اخرج عرض عن أسطورة الباليه نابيف ومثل مجموعة أعمال في ألمانيا. اما كريمة نايت فهي مغنية، راقصة وممثلة جزائرية بدأت حياتها المهنية كراقصة، فضلاً عن كونها ممثلة في السينما والمسرح، حيث جذب اهتمامها الحياة الثقافية التي كانت في القاهرة، والتي قررت الانتقال إليها في عام 1998، فأتت من أجل العمل كراقصة منفردة في شركة الرقص الحديث بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة ، ومغنية مع الموسيقار والملحن الذي نال جائزة “الجرامي” فتحي سلامة ومجموعته “شرقيات”، تلك المجموعة التي قدمت معها كريمة ألبوم “وحداني”.

ومنذ أن غادرت “كريمة” القاهرة في عام 2007، قامت بالعمل في أوروبا مع فرق رقص مختلفة، فضلاً عن تسجيل ألبومها المنفرد والذي تم إنتاجه في السويد، ويضم 13 اشتغلت على تأليفها وقام بتلحين بعضها الموسيقي السويدي فريدريك جيل، أما شريف الوسيمي فهو مؤلف موسيقي مصري لحن لعدد كبير من النجوم منهم حمادة هلال وبلاك تيما و صفاء ابو السعود و علاء عبد الخالق وسبمون و قدم اغاني أفلام كثيرة منها امن دولت و سامي اكسبد الكربون ونظرية عمتي والموسيقى التصويرية لافلام مثل سكر برة و بنات ثانوي وبصرة ومسلسلات مثل يوميات زوجة مفروسة.