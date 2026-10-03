قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر
الرئيس السيسي: مصر تواصل جهودها لإنشاء صندوق للتنمية في أفريقيا لتعزيز قدرات القارة
70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام
الرئيس السيسي: لنجعل من مدينة العلمين الجديدة منطلقا نحو طريق الإنجاز والتنمية
الرئيس السيسي: نيباد الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي لترجمة أهداف أجندة 2063
الرئيس السيسي: «نيباد» إحدى الركائز الرئيسية للعمل التنموي الأفريقي.. ونسعى لتعزيز قدراتها
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يترأسان أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة (أودا - نيباد)
مصرع 5 عمال إثر انهيار منجم شمال أفغانستان
أجندة أخبار الأحد 4 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات
اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص قبالة نانتوكيت.. وخفر السواحل الأمريكي يبدأ البحث
تعرض لأول مرة.. مكالمة مسربة تكشف تفاصيل علاقة عبد الرحمن منصور بخيرت الشاطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إلزام المتسبب في إتلاف لوحات العقارات بإعادتها أو تصحيح بياناتها على نفقته.. القانون يوضح

قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
محمد الشعراوي

وضع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضوابط واضحة للحفاظ على بطاقات ولوحات التعريف بهوية العقار، وحظر إتلافها أو العبث بها أو تغييرها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص المصرح له بذلك.

ونصت المادة السادسة على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد.

وأكد القانون أن هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.

إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار

وفي حالة إتلاف البطاقات أو اللوحات أو العبث بها أو إجراء تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، يلتزم من قام بهذا الفعل باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال.

ويكون ذلك على نفقة من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها، وخلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

وإذا امتنع الشخص عن تنفيذ ما يلزمه به القانون أو تراخى في التنفيذ، جاز للجهة المختصة أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، على نفقته.

كما منح القانون الجهة المختصة الحق في تحصيل المصروفات التي يتم إنفاقها في هذا الشأن بطريق الحجز الإداري، وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وفي جانب آخر، ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.

قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الرقم القومي للعقارات وحدات الإدارة المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

إجازة

قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

ياسر إبراهيم

أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين

محمود صلاح، لاعب الأهلي

أفضل موهبة في مصر.. إعلامي يشيد بقدرات محمود صلاح: يجب أن يحترف

ترشيحاتنا

أموال التأمينات الاجتماعية

الحالات المستحقة.. ما هو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية؟

الخبز السياحي والفينو

وفقاً للتوجيه الوزاري| أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو.. وتشديد الرقابة على المخابز

منتدى مصر 2026

كيف تشارك برأيك؟.. تفاصيل انطلاق الموقع الإلكتروني لفعاليات منتدى مصر 2026

بالصور

دراسة صادمة للأزواج.. قلة نوم تؤثر على نظامك الغذائي وتزيد صعوبة الأكل الصحي

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي
دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

جامعة قناة السويس تستقبل وفد «القاهرة 2027» لبحث الاستفادة من إمكاناتها في استضافة دورة الألعاب الأفريقية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

فيديو

اللواء أحمد حمدي

اللواء أحمد حمدي.. مهندس العبور وبطل الكباري في حرب أكتوبر

المشير أحمد بدوي

المشير أحمد بدوي.. قائد الثغرة وبطل معارك الجيش الثالث

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد