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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو عابدين يناشد الفنانين المعتذرين العودة لمهرجان الموسيقى العربية: مصر أولًا

مهرجان الموسيقى العربية:
مهرجان الموسيقى العربية:
رحمة سمير

ناشد المخرج عمرو عابدين، عضو مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، الفنانين الذين اعتذروا عن المشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية، العودة إلى المهرجان، مؤكدًا أن الخلافات يمكن حلها بالحوار والتفاهم.

وقال عابدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار»، إنه تحدث بصفته واحدًا من فناني مصر، مؤكدًا أن اسم مصر يجب أن يكون في مقدمة أولويات الفنانين.

وأكد عابدين رفضه للمزايدة على نجوم مصر وفنانيها، مشيرًا إلى أن الفنانين المصريين يشاركون في إحياء المهرجانات داخل مصر وخارجها، معتبرًا أنهم يمثلون قوة مصر الناعمة.

وأوضح أنه عضو مجلس إدارة دار الأوبرا منذ عام 2014 ممثلًا عن وزارة الإعلام، مشيرًا إلى أنه شهد خلال السنوات الماضية العديد من مواقف فناني مصر وفناني الوطن العربي.

ودعا عابدين إلى حل الأزمة من خلال الحوار والتفاهم، بعيدًا عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الجلوس معًا ومناقشة الخلافات داخل غرف مغلقة للوصول إلى حلول.

وشدد على أن مهرجان الموسيقى العربية هو مهرجان مصري، ويحظى بجمهور عربي، مشيرًا إلى أن عددًا من الفنانين العرب سبق أن قدموا تنازلات في أجورهم من أجل المشاركة في مهرجان مصر.

ووجه عابدين رسالة إلى الفنانين المصريين المعتذرين عن المشاركة، داعيًا إياهم إلى العودة إلى مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدًا أن الخلافات يمكن تجاوزها بالحوار والتفاهم.

وكان عابدين قد وجه رسالة عبر حسابه على «فيسبوك» إلى الفنانين المعتذرين، دعاهم فيها إلى عدم إسقاط المهرجان والعودة للمشاركة فيه، مؤكدًا أن مصر أكبر من الخلافات التي يمكن حلها بالحوار.

المخرج عمرو عابدين المخرج الفنانين الموسيقى مهرجان الموسيقى العربية

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