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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود حسين طاهر وكيل اتصالات النواب : تجديد الثقة مسؤولية لمواصلة العمل

المهندس محمود حسين طاهر
المهندس محمود حسين طاهر
حسن رضوان

أكد المهندس محمود حسين طاهر، عضو مجلس النواب، أن إعادة انتخابه وكيلًا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرة الثانية خلال دور الانعقاد الثاني، تمثل تجديدًا للثقة وتكليفًا جديدًا بمواصلة العمل لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات المنظمة له.

وقال طاهر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن المرحلة المقبلة تستلزم البناء على ما تحقق خلال دور الانعقاد السابق، بالتزامن مع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يدعم قدرة الدولة على توظيف هذه التطورات في تعزيز الاقتصاد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير الخدمات الرقمية وتحسين الإنترنت في مقدمة الأولويات

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن اللجنة ستواصل خلال دور الانعقاد الثاني ممارسة دورها التشريعي والرقابي، مع التركيز على الملفات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين.

وأوضح أن من أبرز هذه الملفات تطوير الخدمات الرقمية، والعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، إلى جانب تعزيز حماية البيانات والخصوصية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع التكنولوجي.

دعم الشركات الناشئة وتعزيز الاقتصاد الرقمي

ولفت طاهر إلى أهمية توفير بيئة أكثر دعمًا للابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

وأكد في هذا السياق أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والحكومة والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعاون داخل اللجنة لمواصلة الدور التشريعي والرقابي

وشدد النائب محمود حسين طاهر على أن المرحلة المقبلة ستعتمد على العمل الجماعي داخل اللجنة، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات من أعضائها، بما يدعم أداءها التشريعي والرقابي، ويعزز متابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

محمود حسين طاهر: ثقة الزملاء دافع لمزيد من الجهد

ووجه وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر إلى أعضاء اللجنة على تجديد ثقتهم به، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل دافعًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد خلال دور الانعقاد الثاني.

وأكد أن الهدف الأساسي سيظل دعم المواطن، وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في خدمة المجتمع، والمساهمة في دفع مسيرة التنمية.

الاقتصاد الرقمي محمود حسين طاهر مجلس النواب

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