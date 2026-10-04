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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يحضر مباراة مصر وجنوب أفريقيا باستاد القاهرة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

يستعد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لحضور المباراة الودية بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا المقرر اقامتها اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويحضر وزير الرياضة المباراة رفقة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري لمتابعة المباراة ومؤازرة المنتخب بجانب الحديث حول تهدئة الاجواء المحيطة بالمنتخب بعد حالة الجدل في المعسكر الحالي 

ويستهدف جوهر نبيل حل الأزمات وتوفير مناخ مناسب لعمل الجهاز الفني واللاعبين لمواصلة تحقيق الانجازات بعد مشوار مميز في بطولة كأس العالم 2026.

37 مباراة لحسام حسن مع منتخب مصر

وتولى حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في فبراير 2024، ليبدأ «العميد» مرحلة جديدة مع الفراعنة، نجح خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وخاض حسام حسن 37 مباراة مع منتخب مصر منذ توليه المسؤولية، حقق خلالها 21 انتصارًا، مقابل 10 تعادلات و6 هزائم.

وسجل لاعبو المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن 63 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفراعنة 32 هدفًا.

وجاءت أرقام حسام حسن مع منتخب مصر كالتالي:
المباريات: 37 مباراة.

الفوز: 21 مباراة.

التعادل: 10 مباريات.

الهزيمة: 6 مباريات.

الأهداف المسجلة: 63 هدفًا.

الأهداف المستقبلة: 32 هدفًا.

التأهل إلى كأس العالم 2026 أبرز إنجازات حسام حسن

ويأتي التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 على رأس إنجازات حسام حسن مع منتخب مصر، بعدما نجح الفراعنة في تصدر مجموعتهم بالتصفيات وحجز بطاقة التأهل إلى المونديال.

ويعيد هذا التأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب منذ المشاركة في نسخة روسيا 2018، ليحقق حسام حسن أحد أهم أهدافه منذ توليه القيادة الفنية للفراعنة.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة منتخب مصر جنوب أفريقيا حسام حسن

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