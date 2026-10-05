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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل ما تشتري موبايل جديد.. مزايا أساسية لازم تدور عليها

شراء هاتف ذكي
شراء هاتف ذكي

معايير أساسية عليك الانتباه لها عند شراء  هاتف محمول جديد يواكب المواصفات العصرية، فهناك معايير أساسية تضمن لك تجربة استخدام ممتازة تدوم لسنوات  إليك أهم 6 مزايا لا غنى عنها عليك الانتباه لها عند شراء هاتف محمول :

 

شاشة متطورة 

 ابحث عن شاشات من نوع AMOLED أو OLED التي توفر ألواناً مفعمة بالحياة وسواداً حقيقياً، مع ضرورة دعم معدل تحديث لا يقل عن 120Hz لضمان سلاسة تامة أثناء التصفح والألعاب.
أداء قوي. 

معالج حديث

 اختر هاتفاً يعمل بمعالج من فئة رائدة أو متوسطة عليا (بمعمارية 4 نانومتر أو 5 نانومتر) لضمان سرعة معالجة البيانات، وتقليل استهلاك الطاقة، وتجنب ارتفاع حرارة الهاتف.
كاميرات ذكية 

لا تنخدع بعدد الميغابكسل فقط؛ ركز على وجود مثبت بصري (OIS) لمنع اهتزاز الصور، ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين التصوير الليلي واللقطات الفورية.

بطارية ضخمة 

 يجب ألا تقل سعة البطارية عن 5000 مللي أمبير لتكفيك يوماً كاملاً من الاستخدام المكثف، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 واط أو أعلى لتوفير الوقت.

مساحة تخزين مرنة 

احرص على أن تبدأ سعة التخزين الداخلية من 256 جيجابايت لاستيعاب التطبيقات والفيديوهات عالية الدقة، مع ذاكرة عشوائية (RAM) لا تقل عن 8 جيجابايت لضمان تعدد مهام سلس دون بطء.
يجب التأكد من دعم الهاتف لشبكات 5G لسرعات إنترنت مستقبلية، والتحقق من التزام الشركة المصنعة بتقديم تحديثات لنظام التشغيل والأمان لمدة لا تقل عن 3 إلى 4 سنوات لحماية بياناتك.

معالجة البيانات استهلاك الطاقة ارتفاع حرارة الهاتف الذكاء الاصطناعي سعة التخزين سرعات إنترنت

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