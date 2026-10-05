طلع ذكر .. ضبط بلوجر بتهمة الرقص بملابس نسائية مبتذلة

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على أحد الأشخاص في الجيزة، بعد رصد قيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها مرتديًا ملابس نسائية ويرقص بطريقة وصفتها الجهات الأمنية بالمبتذلة، مع اتهامه بالتحريض على الفجور.

ضبط بلوجر في الدقي

جاءت الواقعة بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية نشاط المذكور عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره مقاطع فيديو تتضمن ارتداء ملابس نسائية والرقص بصورة اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة للقيم المجتمعية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة.

فحص هاتف المتهم

وحسب بيان وزارة الداخلية، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه في نشر مقاطع الفيديو محل الواقعة.

وبمواجهته، أقر بنشر تلك المقاطع عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المحتوى الذي يقدمه.

إجراءات قانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

وتواصل الأجهزة المختصة متابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يمثل مخالفات وفقًا للقانون.

أين يُحتجز البلوجر بعد ضبطه؟

أثار ضبط البلوجر تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مكان احتجازه، خاصة بعد ظهوره في المقاطع المنشورة بملابس نسائية، وما إذا كان سيتم إيداعه في مكان احتجاز مخصص للرجال أم السيدات.

وأوضح اللواء علاء عبد المجيد، الخبير الأمني، أن تحديد مكان الاحتجاز يستند إلى البيانات الرسمية المثبتة في الأوراق والوثائق الرسمية، وليس إلى المظهر الخارجي أو الملابس التي يرتديها الشخص، موضحًا أن المحتجز يُعامل وفق البيانات الرسمية الخاصة به.

اتهامات البلوجر بعد نشر الفيديوهات

ويواجه المتهم اتهامات على خلفية نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهوره بملابس نسائية والرقص بصورة وصفتها الجهات الأمنية بالمبتذلة، إلى جانب اتهامه بالتحريض على الفجور.

وحسب ما أعلنته الأجهزة الأمنية، فقد اعترف المتهم بنشر هذه المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، بعدما عثرت الأجهزة المختصة على دلائل مرتبطة بنشاطه داخل هاتفه المحمول.

تأتي الواقعة في إطار متابعة الأجهزة الأمنية للمحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتوى الذي يمثل مخالفة وفقًا للقوانين المنظمة.