عاطف سالم يكشف كواليس الساعات الأولى لحرب أكتوبر: جولدا مائير تلقت تحذيرًا فجر 6 أكتوبر

كشف السفير عاطف سالم، السفير المصري السابق لدى إسرائيل، جانبًا من كواليس الساعات الأولى لحرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى حالة المفاجأة التي تعرضت لها القيادة الإسرائيلية مع بدء الهجوم المصري.

وقال السفير عاطف سالم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن جولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك، تلقت في الرابعة فجر يوم 6 أكتوبر 1973 مكالمة من سكرتيرها العسكري، أبلغها خلالها بوجود مؤشرات على هجوم مصري مرتقب.

وأضاف أن جولدا مائير أبلغت السفير الأمريكي برسالة لإيصالها إلى مصر، تضمنت تحذيرًا من أن خوض الحرب سيؤدي إلى خسائر.

وأشار سالم إلى أن جولدا مائير اعترفت في مذكراتها بأن نصر أكتوبر كان بمثابة كابوس بالنسبة للقيادة الإسرائيلية، مؤكدًا أن إسرائيل دخلت في حالة صدمة عقب نجاح القوات المصرية في عبور قناة السويس وسقوط خط بارليف.

وأوضح أن الجيش المصري تمكن خلال ساعات من اختراق التحصينات الإسرائيلية، مؤكدًا أن حرب أكتوبر شكلت نقطة تحول كبيرة في الصراع العربي الإسرائيلي.