جوارديولا في مواجهة أخطر اختبار.. هل تسقط قضية السيتي إنجازاته؟

لم تعد أزمة مانشستر سيتي المتعلقة بمخالفات قواعد اللعب المالي النظيف مجرد ملف قانوني يخص إدارة النادي بعدما بدأت تلقي بظلالها على واحدة من أنجح الفترات في تاريخ الفريق الإنجليزي وهي الحقبة التي ارتبط اسمها بشكل مباشر بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

القضية التي تتعلق بـ115 اتهامًا والتي أدين مانشستر سيتي في 114 منها وفق المعطيات المطروحة فتحت الباب أمام أسئلة أكبر من العقوبات المحتملة خصوصًا ما يتعلق بقيمة الإنجازات التي حققها النادي خلال السنوات الماضية ومدى تأثر الصورة التاريخية لفريق تحول تحت قيادة جوارديولا إلى أحد أقوى أندية أوروبا والعالم.

وهنا تحديدًا يبدو موقف المدرب الإسباني لافتًا بعدما اختار الوقوف بوضوح إلى جانب ناديه في وقت كان يمكن فيه أن يكتفي بالصمت أو يترك القضية لمسؤولي مانشستر سيتي والمحامين المكلفين بالدفاع عن موقف النادي.

جوارديولا يختار المواجهة بدلًا من الصمت

منذ تصاعد القضية لم يخف جوارديولا دعمه لمانشستر سيتي مؤكدًا ثقته في موقف النادي في رسالة تعكس أن علاقته بالفريق لا تتوقف عند حدود السنوات التي قضاها على مقاعد البدلاء.

ويبدو أن المدرب الإسباني يدرك جيدًا أن أي تطورات كبيرة في القضية قد تمتد آثارها إلى الفترة التي صنع خلالها مانشستر سيتي واحدة من أعظم حقبه الكروية.

فجوارديولا لم يكن مجرد مدرب مر على ملعب الاتحاد وإنما كان الرجل الذي ارتبط اسمه بشكل مباشر بالتحول التاريخي للنادي سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي وهو ما يجعل أي تشكيك في الحقبة محل التحقيق قضية تمس جزءًا من إرثه الشخصي أيضًا.

لماذا يتمسك المدرب الإسباني بموقفه؟

اللافت أن موقف جوارديولا يأتي في ظل مقارنة طبيعية مع المدربين الذين سبقوه في مانشستر سيتي خلال السنوات التي تشملها التحقيقات.

فالفترة التي قاد فيها جوارديولا الفريق ضمن السنوات محل التحقيق شملت موسمي 2016-2017 و2017-2018 بينما تعاقب على تدريب الفريق خلال فترات أخرى أسماء مثل مارك هيوز وروبرتو مانشيني ومانويل بيليجريني وبرايان كيد.

ورغم أن هؤلاء المدربين استفادوا بدورهم من الإمكانات المالية الكبيرة التي وفرتها إدارة النادي فإن جوارديولا يبدو الأكثر ارتباطًا بالمرحلة التي أصبحت خلالها نتائج مانشستر سيتي وبطولاته محل نقاش واسع ولذلك فإن موقفه يحظى باهتمام أكبر.

القضية لا تهدد مانشستر سيتي فقط

تكمن حساسية الملف في أن تأثيره المحتمل لا يتعلق بالمستقبل فقط وإنما قد يمتد إلى الماضي أيضًا فإذا ترتب على القضية أي قرارات تمس نتائج أو بطولات أو سجلات النادي خلال الفترات محل التحقيق فإن النقاش لن يتوقف عند إدارة مانشستر سيتي بل سيصل حتمًا إلى المدربين واللاعبين الذين صنعوا تلك الحقبة.

وهنا يظهر جوارديولا في قلب الصورة بعدما قاد الفريق إلى سلسلة من النجاحات التي جعلته أحد أكثر الفرق هيمنة في كرة القدم الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة.

ومن ثم فإن دفاعه عن النادي يمكن قراءته باعتباره دفاعًا عن منظومة آمن بها وحقق معها البطولات لكنه في الوقت نفسه دفاع غير مباشر عن القيمة التاريخية للإنجازات التي ارتبط اسمه بها.

من الدوري الإنجليزي إلى القمة الأوروبية

عندما وصل جوارديولا إلى مانشستر سيتي كان النادي قد تحول بالفعل إلى قوة كبيرة في الكرة الإنجليزية لكنه تحت قيادة المدرب الإسباني انتقل إلى مستوى آخر من المنافسة.

وخلال سنواته مع الفريق أصبح مانشستر سيتي طرفًا دائمًا في سباق البطولات المحلية ونجح في فرض أسلوبه على الكرة الإنجليزية قبل أن يصل إلى القمة الأوروبية ويتوج بدوري أبطال أوروبا.

ولهذا فإن أي تطورات مرتبطة بالقضية ستظل مرتبطة بصورة تلك المرحلة حتى لو كانت المسؤولية القانونية في النهاية تقع على النادي وإدارته.

فكرة «هل كانت النجاحات نتاج العمل الفني فقط أم استفادت من مخالفات مالية؟» ستكون واحدة من أصعب الأسئلة التي ستفرض نفسها على الحقبة وهو السؤال الذي يفسر إلى حد كبير حساسية جوارديولا تجاه القضية.

زيارة ملعب الاتحاد تحمل رسالة

وفي ظل هذه الأجواء تبرز خطوة جوارديولا المرتقبة بحضور مباراة مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان على ملعب الاتحاد يوم 14 أكتوبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقد تبدو الزيارة في ظاهرها أمرًا طبيعيًا لمدرب سابق تربطه علاقة قوية بالنادي وجماهيره لكنها تكتسب أهمية إضافية بسبب توقيتها.

فوجود جوارديولا في ملعب الاتحاد خلال مرحلة يواجه فيها النادي واحدة من أكبر أزماته القانونية يمثل رسالة دعم واضحة ويؤكد أن رحيله عن الفريق لم ينه علاقته بالمؤسسة التي قادها لسنوات طويلة.

رحيل جوارديولا يفتح باب التساؤلات

وزادت حساسية الموقف بسبب توقيت قرارات جوارديولا المتعلقة بمستقبله فالمدرب الإسباني جدد عقده مع مانشستر سيتي في عام 2024 رغم وجود مؤشرات وقتها على إمكانية نهاية رحلته مع الفريق قبل أن يقرر الرحيل في عام 2026 أي قبل عام كامل من نهاية عقده.

هذه التحركات فتحت بابًا واسعًا للتكهنات حول مستقبل المدرب وعلاقته بتطورات القضية وإن كان من الصعب الجزم بوجود ارتباط مباشر بين الأمرين دون أدلة واضحة.

لكن المؤكد أن رحيل جوارديولا لم يكن كافيًا لفصل اسمه عن الحقبة التي صنعها في مانشستر سيتي خاصة أن معظم الإنجازات الكبرى للنادي في السنوات الأخيرة جاءت تحت قيادته.