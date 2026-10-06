محافظ دمياط يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

قام الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمدينة دمياط، وذلك احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

ورافق المحافظ ، خلال مراسم وضع إكليل الزهور، اللواء وائل الأشوح، مساعد وزير الداخلية – مدير أمن دمياط، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري لمحافظة دمياط.

وبدأت مراسم الاحتفال بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهوري وسلام الشهيد، أعقب ذلك وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، ثم قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء الوطن، تخليدًا لبطولاتهم وتضحياتهم وما قدموه من أرواح فداءً للوطن.

وأكد محافظ دمياط ، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري، باعتبارها نموذجًا خالدًا للبطولة والتضحية والفداء، مشيرًا إلى أن ما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات سيظل مصدر فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة، ودافعًا لمواصلة العمل والبناء من أجل رفعة الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي ، نائب المحافظ، واللواء محمد همام ، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد ، وومثل الأمن القومي ، والأنبا هشام بندليمون ، راعي كنيسة الروم الأرثوزكس ، وأعضاء مجلس النواب ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .