قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقذوف حربي يضرب سفينة ترفع علم بنما.. والهند تعلن إصابة 11 من مواطنيها
من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح
أزمة رونالدو وجيسوس تتصاعد.. قائد البرتغال يشترط رحيل المدرب للعودة للمنتخب
حسام حسن يعتذر عن مؤتمر كاف.. مفاجأة وراء الغياب تحسم جدل الخلاف مع الجبلاية
برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبون موهبة آينتراخت فرانكفورت الألمانية
البرلمان العربي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري جازان ونجران
موعد تطبيق التوقيت الشتوي وضوابط غلق المحلات.. كم يوما يتبقى؟
ننشر نتائج انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ
1400 كارت.. طبيب نفسي ويُشهر البطاقات بكثرة| مفاجآت عن حكم مباراة القمة
يورونيوز: احتجاجات الإسكان في برشلونة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة
قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان
أمل عمار: تمكين المرأة في مصر يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نقترب من نقطة اللاعودة.. جنرال إسرائيلي يحذر من مستقبل قاتم لإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك من أن إسرائيل تواجه سلسلة متشابكة من الأزمات الداخلية والخارجية التي تهدد مستقبلها، متسائلاً عن قدرتها على الاستمرار خلال السنوات المقبلة، في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية ومؤسسية متصاعدة.

وفي مقال نشرته صحيفة «معاريف» العبرية، قال بريك إن الأزمات التي تواجه إسرائيل لم تعد منفصلة عن بعضها، موضحاً أن تراجع الاقتصاد ينعكس على قطاعات التعليم والطب والعلوم والتكنولوجيا والأكاديميا والبنية التحتية والإنتاج والأبحاث، وصولاً إلى إضعاف الجيش ودفع الكفاءات إلى الهجرة خارج البلاد.

وقال بريك: «عندما يُسألني عما سيكون عليه المستقبل، أجيب بسؤال: هل سنكون هنا أصلاً بعد بضع سنوات؟»، مشيراً إلى أن استمرار إسرائيل يتطلب التعامل مع مجموعة من القضايا المترابطة، محذراً من أن بعضها يقترب من نقطة اللاعودة.

انقسام داخلي وأزمة ثقة

ووضع الجنرال الإسرائيلي المتقاعد الخروج من حالة الإنكار والاعتراف بالواقع في مقدمة الملفات التي يرى ضرورة التعامل معها، مشيراً إلى أن المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر انقساماً على خلفيات سياسية ودينية ومجتمعية، مع تصاعد الخلافات بين اليمين واليسار، والمتدينين والعلمانيين، والعرب واليهود.

ويرى بريك أن المصالح الفئوية أصبحت تتقدم في بعض الحالات على المصالح الوطنية، محذراً من أن مواجهة الأزمات تتطلب توحيد المجتمع وتعزيز العمل المشترك.

كما حذر من تراجع العلاقات الدولية لإسرائيل، التي وصفها بأنها عنصر أساسي في حياة أي دولة، نظراً لارتباطها بالتجارة والاقتصاد والاستيراد والتصدير والتعاون الأكاديمي والعلمي والتكنولوجي، إلى جانب التعاون الأمني وشراء الأسلحة والتحالفات واتفاقيات السلام.

وأشار إلى أن سنوات الحرب الأخيرة شهدت، بحسب تقديره، تراجعاً في علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى عقوبات وإجراءات مقاطعة فرضتها دول أوروبية على المستوطنات، محذراً من تداعيات استمرار هذا المسار على العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

الاقتصاد والجيش تحت الضغط

واعتبر بريك أن الاقتصاد يمثل «العمود الفقري للأمن»، محذراً من أن ضعف الاقتصاد قد يؤدي إلى تراجع النشاط الحكومي وفقدان ثقة الجمهور، فضلاً عن تقليص القدرة على إعادة بناء الجيش بعد الحرب وتطوير البنية التحتية.

وانتقد الجنرال المتقاعد أداء القيادة السياسية، داعياً الحكومة المقبلة إلى اختيار أصحاب الخبرة والاختصاص للمناصب الرئيسية، بدلاً من إعطاء الأولوية للحسابات السياسية قصيرة المدى.

كما تناول أزمة التعليم، مشيراً إلى تراجع النتائج التعليمية رغم الزيادة الكبيرة في الميزانيات، ومطالباً بمعالجة المشكلات المتراكمة داخل النظام التعليمي.

وفي الملف الأمني، رأى بريك أن مفهوم الأمن الذي وضعه دافيد بن غوريون في خمسينيات القرن الماضي لم يعد ملائماً لطبيعة الحروب الحديثة، بعدما أصبحت الجبهة الداخلية هدفاً رئيسياً للصواريخ والطائرات المسيّرة.

وانتقد تقليص حجم القوات البرية خلال السنوات الماضية، داعياً إلى تحديث مفهوم الأمن الاستراتيجي وإعداد الجيش للتعامل مع احتمالات اندلاع حروب متعددة الجبهات.

تحذير من التآكل المؤسسي

واختتم بريك تحذيراته بالإشارة إلى ما وصفه بالتآكل الأخلاقي والمؤسسي، منتقداً الفساد وتداخل رأس المال والسلطة واستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح فئوية.

ويرى الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أن هذه الظواهر تضر بالتلاحم الاجتماعي والمناعة الوطنية، معتبراً أن الفساد، وفق توصيفه، تجاوز حالات فردية وأصبح مشكلة مؤسسية تهدد أسس الحكم والديمقراطية.

إسحاق بريك إسرائيل مستقبل إسرائيل العلاقات الدولية لإسرائيل مستقبل قاتم لإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

محمد هاني

متمسك بشروطة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

استمرار حملات استرداد أراضي الدولة والتصدي للتعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

وزارة الإسكان

إصدار 16 قرار تخصيص لأراضٍ استثمارية جنوب مجاويش لإقامة مشروعات سياحية متكاملة

التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية

11.2 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية خلال أول 6 شهور من 2026

بالصور

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد