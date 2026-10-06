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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صدمة جديدة.. هل يعود كريستيانو رونالدو إلى البرتغال بعد أزمة جيسوس؟

رونالدو وجيسوس
رونالدو وجيسوس
أحمد أيمن

تلقى منتخب البرتغال ضربة مفاجئة في ظل حالة الجدل التي تحيط بعلاقة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو بالمدرب خورخي جيسوس، بعدما كشفت تقارير صحفية عن موقف قائد المنتخب من العودة لتمثيل بلاده خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الأزمة بعد واقعة جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء خلال مواجهة البرتغال والنرويج، رغم مشاركته في عمليات الإحماء، وهو القرار الذي أثار غضب اللاعب وأشعل حالة من الجدل داخل معسكر المنتخب.

اجتماع لإنهاء الأزمة.. لكن الخلاف لم ينتهِ

وكان رونالدو قد عقد اجتماعًا مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وخورخي جيسوس، في محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت بين قائد المنتخب والمدير الفني.

ورغم الحديث عن التوصل إلى حل بين الأطراف، ازدادت التكهنات بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مغادرة رونالدو مقر تدريبات المنتخب عقب المؤتمر الصحفي لجيسوس، وذلك قبل المواجهة المقبلة أمام الدنمارك.

ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند هذا الحد، إذ نشر رونالدو رسالة عبر حسابه على «إنستجرام» اعتبرها البعض تلميحًا إلى إمكانية اعتزاله اللعب الدولي.

رونالدو يرفض العودة في وجود جيسوس

وبحسب تصريحات نقلتها تقارير صحفية عن الصحفي البرتغالي روي سانتوس، فإن رونالدو لا يرغب في العودة إلى صفوف المنتخب، على الأقل خلال استمرار خورخي جيسوس في منصب المدير الفني.

وأوضح سانتوس أن اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا يشعر بعدم الرضا عن الطريقة التي تمت بها إدارة الأزمة، خاصة التصريحات التي صدرت عن المدرب خلال الفترة الأخيرة.

وتزداد حساسية الموقف بسبب تفاصيل مباراة النرويج، حيث أشارت التقارير إلى أن رونالدو أجرى عمليات الإحماء لأكثر من 25 دقيقة، قبل أن يبقى في النهاية على مقاعد البدلاء دون المشاركة.

ويرى التقرير أن هذه الواقعة كانت من أبرز الأسباب التي زادت غضب قائد البرتغال، خصوصًا في ظل التناقضات المتعلقة بموقف جيسوس من اللاعب.

معركة صعبة أمام البرتغال

وتضع الأزمة الاتحاد البرتغالي أمام موقف بالغ الحساسية؛ فالمنتخب يتمسك بخبرة أحد أبرز لاعبيه في التاريخ، لكنه في الوقت نفسه يواجه نقاشًا متزايدًا حول الدور الذي يمكن أن يؤديه رونالدو في عمر 41 عامًا.

وبين رغبة اللاعب في الحفاظ على مكانته ودور المدرب في تحديد التشكيل، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان رونالدو سيواصل مسيرته الدولية، أم أن الخلاف مع جيسوس سيكون بداية النهاية مع منتخب البرتغال.

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