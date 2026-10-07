لن تصدق .. هذا أسوء توقيت للنوم ليلا

يتحدث الجميع عن عدد ساعات نومهم ، لكن قليلين هم من يركزون على وقت نومهم، ورغم أنه لا يوجد وقت نوم مثالي يناسب الجميع، إلا أن توقيت النوم يؤثر على الساعة البيولوجية وجودة النوم.

فالساعة البيولوجية للجسم تتأثر بالضوء والظلام، والنوم في أوقات لا تتوافق مع هذه الساعة قد يُسبب مشاكل في النوم.

إذن، ما هو أسوأ وقت للنوم؟

يقول الخبراء، إنه بعد منتصف الليل، النوم بعد منتصف الليل يُخلّ بإيقاعات النوم الطبيعية للجسم، ويؤثر على مراحل النوم الأساسية، وقد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

لماذا يعتبر منتصف الليل أسوأ وقت للنوم

قد يؤدي ذلك إلى اختلال تزامنك مع إيقاعك اليومي

إيقاعك اليومي هو الساعة البيولوجية لجسمك التي تعمل على مدار 24 ساعة، فهو يساعد على تنظيم شعورك باليقظة والنعاس، كما يساعد على تنظيم هرموناتك ، وعمليات الأيض، ووظائف جهاز المناعة، وإصلاح الخلايا، ويُعدّ الضوء والظلام من أقوى الإشارات التي تُساعد على ضبط هذه الساعة البيولوجية.

هذا يعني أنه لا يوجد وقت نوم مثالي يناسب الجميع، فبعض الناس يفضلون النوم مبكراً بطبيعتهم، بينما يفضل آخرون النوم متأخراً، وتزداد احتمالية ظهور هذه المشكلة عندما يكون وقت نومك غير متوافق باستمرار مع ساعتك البيولوجية أو مع جدولك اليومي

لذلك يجب أن يتوافق وقت نومك بشكل وثيق مع إيقاعك اليومي، ومن المرجح أن يؤدي النوم خارج هذه الفترة إلى سوء جودة النوم ويعرضك لخطر الإصابة بمشاكل صحية

أضرار النوم بعد منتصف الليل

- قد يضطرب توازن هرموني الميلاتونين والكورتيزول لديك

الميلاتونين والكورتيزول هرمونان أساسيان للنوم، ويخضع كلاهما لجدول يومي دقيق، يبلغ الميلاتونين، الذي يُشير إلى الجسم بأن وقت النوم قد حان، ذروته في المساء ثم ينخفض تدريجيًا مع تقدم الليل، أما الكورتيزول ، وهو هرمون التنبيه الطبيعي في الجسم، فيرتفع في ساعات الصباح الباكر ليُهيئ الجسم للاستيقاظ.

إن الذهاب إلى الفراش بعد منتصف الليل قد يؤدي إلى اختلال جدول نومك عن هذه الإيقاعات الطبيعية، خاصة إذا كنت تتعرض أيضًا للضوء الساطع في وقت متأخر من الليل

- قد تحصل على نوم عميق أقل

النوم العميق، أو ما يُعرف أيضاً بنوم الموجات البطيئة، هو المرحلة الأكثر فائدةً للجسم في دورة النوم، خلاله يُرمم الجسم الأنسجة، ويُعزز الذاكرة، ويُخلص الدماغ من الفضلات الأيضية، ومن المهم ملاحظة أن النوم العميق يتركز في النصف الأول من الليل، ما يعني أنه كلما تأخر وقت النوم، قلّت مدته

- يكون مرتبطًا بأمراض مزمنة

تشير الأبحاث إلى أن اضطراب الساعة البيولوجية المزمن قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة "الأشخاص الذين يستيقظون أو ينامون في أوقات غير طبيعية معرضون لخطر متزايد للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وداء السكري من النوع الثاني، والسمنة، والخرف، والاكتئاب.

المصدر health