ڤاليو ومجموعة الشايع تتعاونان لتوسيع حلول الدفع المرنة عبر أبرز العلامات التجارية في مصر

أعلنت شركة «ڤاليو»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة الشايع، إحدى الشركات العالمية العاملة في تشغيل وإدارة العلامات التجارية بنظام الامتياز التجاري، بهدف توسيع نطاق إتاحة حلول الدفع المرنة عبر عدد من أبرز العلامات التجارية التابعة للمجموعة في السوق المصرية.

وتجمع الشراكة بين حلول التكنولوجيا المالية التي تقدمها «ڤاليو» وشبكتها المتنامية من التجار، وبين الحضور الواسع لمجموعة الشايع في قطاع التجزئة، بما يتيح للمستهلكين تجربة تسوق أكثر سهولة ومرونة عبر مجموعة من العلامات التجارية العالمية.

«ڤاليو» تتيح حلول الدفع المرن لعملاء علامات الشايع

تشمل العلامات التجارية المشاركة في الشراكة «اتش آند ام»، و«باث آند بودي وركس»، و«أمريكان إيجل»، و«فيكتوريا سيكريت».

وبموجب الشراكة، سيتمكن المستهلكون من الاستفادة من حلول «ڤاليو» للدفع المرن عند التسوق من العلامات التجارية المشاركة التابعة لمجموعة الشايع، بما يمنحهم خيارات أوسع لإدارة مشترياتهم والاستفادة من خطط سداد خاصة، تتضمن خيارات دفع بدون فوائد.

وتتوافر الخدمة عبر قنوات التسوق الإلكترونية والفروع، بما يدعم توفير تجربة متكاملة للمستهلكين عبر مختلف نقاط التواصل.

الشراكة تدعم التوسع في المدفوعات الرقمية

وتأتي الشراكة في ظل تنامي الطلب على حلول الدفع الرقمية التي توفر مزيدًا من المرونة والسهولة للمستهلكين، حيث تستهدف دمج حلول الدفع المرنة ضمن تجارب التسوق اليومية، بما يدعم التوسع في استخدام المدفوعات الرقمية وحلول الدفع البديلة بالسوق المصرية.

وقالت حبيبة نجيب، رئيس قطاع التوسعات السوقية والاستراتيجية بشركة «ڤاليو»، إن الشراكة مع مجموعة الشايع تجمع بين منصتين تتشاركان رؤية تستهدف تقديم قيمة أكبر وتجربة أكثر سهولة ومرونة للمستهلكين.

وأضافت أن التعاون يمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق حضور «ڤاليو» عبر نقاط اتصال رئيسية في قطاع التجزئة، وتعزيز منظومة التجار التابعة لها، مشيرة إلى أن دمج حلول الدفع المرنة في تجارب التسوق لدى مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية يسهم في تطوير تجربة العملاء ودعم منظومة المدفوعات الرقمية وقطاع التجزئة في مصر.

مجموعة الشايع: خيارات أوسع للدفع والتسوق

من جانبه، قال فرانسوا أورهان، نائب رئيس إدارة الولاء والمدفوعات وتحليل البيانات في مجموعة الشايع، إن المجموعة تعمل باستمرار على إيجاد سبل جديدة للارتقاء بتجربة المستهلكين وجعل التسوق عبر علاماتها التجارية أكثر سهولة وملاءمة لاحتياجاتهم المتطورة.

وأوضح أن الشراكة مع «ڤاليو» توفر مزيدًا من المرونة لعملاء المجموعة في مصر فيما يتعلق بطرق التسوق والدفع، سواء داخل الفروع أو عبر الإنترنت.

وأضاف أن الجمع بين محفظة مجموعة الشايع من العلامات التجارية العالمية وحلول الدفع التي تقدمها «ڤاليو» يتيح تجربة تسوق أكثر تكاملًا عبر مختلف القنوات، إلى جانب توفير خيارات أوسع للمستهلكين لإدارة مشترياتهم.

«ڤاليو» تعزز منظومة الدفع بين المستهلكين والتجار

وتعزز الشراكة دور «ڤاليو» في الربط بين المستهلكين والتجار والحلول المالية ضمن منظومة رقمية متكاملة، بما يتيح لعلامات مجموعة الشايع مواكبة تطلعات المستهلكين من خلال توفير مزيد من المرونة والسهولة في الدفع.

وتقدم «ڤاليو» خدماتها من خلال منظومة من الحلول المالية، تشمل خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، وخدمات الاستثمار والادخار والاسترداد النقدي، إلى جانب حلول تمويل المنتجات عالية القيمة والخدمات المقدمة للشركات.

وتوفر الشركة خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا عبر «U» من خلال أكثر من 9 آلاف نقطة بيع وموقع إلكتروني، مع خطط دفع تصل إلى 60 شهرًا في عدد من القطاعات، من بينها الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل والطاقة الشمسية والخدمات الصحية والتعليمية والسفر والأزياء.

كما تشمل منظومة «ڤاليو» منتجات وخدمات استثمارية ورقمية، من بينها «Valu Invest» و«شقلباظ» و«Ulter» و«Shop’IT»، إلى جانب حلول الشركات من خلال «Valu Business».

وأطلقت الشركة كذلك بطاقة مدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع «فيزا»، بهدف توسيع خيارات الدفع المتاحة أمام العملاء.

وفي مايو 2026، أطلقت «ڤاليو» خدماتها في الأردن بموجب رخصة تمويل متخصصة، بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني.

مجموعة الشايع تدير أكثر من 50 علامة تجارية

تأسست مجموعة الشايع في الكويت عام 1890، وتعمل في مجال إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، حيث تدير أكثر من 50 علامة تجارية في عدد من الأسواق.

وتضم شبكة المجموعة أكثر من 3500 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، إلى جانب أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية، ويعمل لديها أكثر من 50 ألف موظف في قطاعات تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والضيافة والترفيه.

وتضم محفظة العلامات التجارية التي تديرها المجموعة «ستاربكس»، و«أمريكان إيجل»، و«فوت لوكر»، و«فيكتوريا سيكريت»، و«اتش آند ام»، و«باث آند بودي وركس»، و«شارلوت تلبوري»، و«ريزينج كينز»، و«شيك شاك»، و«تشيبوتلي»، و«برايمارك»، و«ألتا بيوتي».