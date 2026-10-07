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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دور المشروعات القومية في تعزيز انتماء الشباب.. ندوة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم  ندوة تثقيفية حول "المشروعات القومية وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب"، وذلك بمقر مدرسة موط الثانوية التجارية، في إطار الجهود التوعوية المستمرة للهيئة العامة للإستعلامات لبناء الوعي وتعزيز الإنتماء والروح الوطنية لدى أجيال المستقبل، وذلك تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد .
حاضر في الندوة مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الداخلة أيمن حنفي، في حضور مدير مدرسة موط الثانوية التجارية الدكتور محمود رفاعي ، والدكتور اسلام عمر بشندي مسؤول التدريب والتثقيف بمديرية الصحة. وشهدت الندوة حضورًا مكثفًا من طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس .
من جهته إستعرض مدير الإدارة التعليمية بالداخلة الأستاذ أيمن حنفي أهمية المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، ودورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وتناول مدير الإدارة التعليمية في حديثه العديد من المحاور الرئيسية شملت أهمية المشروعات القومية كركيزة للمستقبل ، حيث تم  تسليط الضوء على حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع وتأثيرها المباشر في تحسين جودة الحياة والمرافق.
كما تطرق المحاضر الى مفهوم الولاء والانتماء كشعور فطري أصيل يربط الإنسان بأرضه ومجتمعه ، ويعبر عنه بالإخلاص والوفاء والعمل المستمر لرفعة شأن وطنه وحمايته .
وأشار المحاضر  في حديثه إلى دور الشباب في التنمية ، مؤكدا على أن الشباب هم المحرك الأساسي لبناء الوطن وحمايته، وأن الوعي بحجم التحديات والإنجازات هو السلاح الأقوى في مواجهة الفكر المتطرف.
وفي ختام الندوة، فُتح باب النقاش والإجابة على استفسارات الطلاب، الذين أعربوا عن فخرهم بما تشهده البلاد من تطوير، مؤكدين عزيمتهم على مواصلة التفوق لخدمة وطنهم.  
 وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات الهامة التي ركزت على ضرورة تكثيف مثل هذه الفعاليات التوعوية بصفة دورية داخل المدارس، واستغلال المنصات الرقمية والإعلام لنشر الوعي بالإنجازات القومية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات ميدانية للطلاب لزيارة المشروعات القومية على أرض الواقع لمعاينتها بأنفسهم، مما يسهم بشكل عملي في تعزيز قيم المواطنة والانتماء لديهم.
أدار الندوة محمود عزت مسؤول البرامج بالمجمع، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.

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