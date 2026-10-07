الاتحاد الأوروبي يخصص 1.24 مليار يورو لأوكرانيا لشراء مسيرات وذخائر محلية الصنع

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تخصيص 1.24 مليار يورو لأوكرانيا بهدف شراء طائرات مسيرة ، واعتراضية وذخائر للطائرات المسيرة مصنعة محليا لدعم كييف في مواجهة الضربات الروسية.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن التمويل سيساعد في حماية الأفراد والبنى التحتية في أوكرانيا، كما سيدعم صناعة الدفاع الأوكرانية وسيعزز قدرة كييف في الدفاع عن نفسها، وذلك حسبما أوردت قناة "يورو نيوز" الأوروبية.

من جانبه، رحب رئيس وزراء أوكرانيا سيرجي كورتسكي بالتعهد الأوروبي، مشيراً إلى أن المخصصات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ستوجه لتلبية احتياجات أوكرانيا الدفاعية الأكثر إلحاحا.

ولفتت القناة الأوروبية إلى أن الإعلان عن التخصيص الأوروبي يأتي في وقت تشتد فيه الضربات الروسية الموجهة إلى أوكرانيا وخاصة باستخدام الأسلحة الجوية، موضحة أن هذه الحزمة المالية تعد جزءا من "قرض دعم أوكرانيا" الذي يقدمه التكتل بإجمالي تمويل يبلغ 90 مليار يورو للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027.

وقد تم تخصيص ثلثي المبلغ لتلبية الاحتياجات العسكرية والدفاعية لأوكرانيا، إذ يعتزم الاتحاد صرف ما مجموعه 28.3 مليار يورو في عام 2026 لدعم أمن أوكرانيا مع التخطيط للإفراج عن دفعات تمويل دفاعية إضافية خلال الأسابيع المقبلة.