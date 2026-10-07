الزمالك يدفع بـ10 ناشئين أمام زد في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الأساسي لمواجهة زد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيلة يغلب عليها عنصر الشباب، حيث قرر الجهاز الفني منح الفرصة لعدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، استعدادًا للمنافسات المقبلة وإتاحة الفرصة أمام المواهب لإثبات قدراتها.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب أندية زد ووادي دجلة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، بينما يأمل زد في استغلال المباراة لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

تشكيل الزمالك أمام زد

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: عزت محمد، أحمد حسام، خالد السيد، محمد فرج.

خط الوسط: السيد أسامة، زياد مدحت، أحمد صفوت، حسام عاشور التقي، سيف جعفر.

خط الهجوم: أدهم حسيب.

ويعتمد الزمالك في مواجهة زد على مجموعة من العناصر الشابة، في خطوة تهدف إلى منح ناشئي النادي فرصة الظهور مع الفريق الأول واكتساب الخبرات اللازمة للمستقبل.