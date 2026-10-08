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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف مكاسب الأهلي من مباراة بترول أسيوط

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخماسية نظيفة في كأس الرابطة، وظهر الفريق بشكل جيد.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: بترول أسيوط أحد فرق الدوري الممتاز، وخسر بنتيجة كبيرة أمام الأهلي، والفريق الأحمر ظهر بشكل جيد وقدم أداء جيدًا.

وأضاف: مبدئيًا، حسين عموتة استغل فترة التوقف بشكل جيد، ولكن سيكون الامر مختلف في لقاء الزمالك، والأهلي اليوم كان يطبق الضغط العالي والفريق لعب بشكل جيد، والأهلي حقق عدة مكاسب من وراء اللقاء بظهور عدد من اللاعبين بمستوى جيد، منهم حسين الشحات وسفيان بنجديدة، كما قدم أحمد عيد مستوى جيد.

وأكمل: فلسفة عموتة كانت تجهيز عدد من اللاعبين لمباراة القمة، وتشكيل اللقاء كان يعرفه اللاعبين قبلها بـ48 ساعة، ومنح المدرب المغربي بعض اللاعبين فرصة المشاركة. وأحمد عيد ظهير أيمن الأهلي من العناصر التي ظهرت بشكل طيب خلال اللقاء، ويستحق الحصول على فرصة.

وزاد: توفيق محمد ظهير أيسر الأهلي لعب مباراة جيدة في الظهور الأول مع الفريق، ولا أحد يعرف لماذا غاب عن المباريات منذ انضمامه لصفوف الفريق، كما أن مشاركة أشرف داري أيضا في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيزه لمباريات الدوري.

وأتم: الأهلي لديه رغبة في الفوز بكل البطولات خلال الموسم الحالي.

أمير هشام الأهلي بترول أسيوط كأس الرابطة

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