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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار صرف العملات اليوم الخميس 8 أكتوبر في مصر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الخميس.

وجاءت أسعار العملات وفقًا لما تم رصده خلال البرنامج كالتالي:

الدولار الأمريكي:
سجل سعر الشراء 52.32 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.46 جنيه.

اليورو:
بلغ سعر الشراء 58.54 جنيه، وسجل سعر البيع 58.71 جنيه.

الجنيه الإسترليني:
سجل سعر الشراء 69.14 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 69.34 جنيه.

الريال السعودي:
بلغ سعر الشراء 13.93 جنيه، وسجل سعر البيع 13.97 جنيه.

الدرهم الإماراتي:
سجل سعر الشراء 14.24 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.28 جنيه.

وتأتي هذه الأسعار وفقًا لما رصده برنامج «صباح البلد» خلال بداية تعاملات اليوم.

العملات الدولار اليورو

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