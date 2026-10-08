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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة وانتصار.. 257 عملية جراحية و457 مستفيدًا من قافلة طبية بسوهاج

جانب من العمليات الجراحية بسوهاج
جانب من العمليات الجراحية بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج فعاليات موسعة ضمن مبادرة «صحة وانتصار»، التي أطلقها اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى الـ53 لانتصار أكتوبر المجيد، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وأعلن الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، نتائج المبادرة، موضحًا أنه تم إجراء 257 عملية جراحية بمستشفيات المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، تنوعت بين 59 عملية جراحية، و49 عملية رمد، و36 عملية عظام، و35 عملية نساء وتوليد، و32 قسطرة قلبية، و27 حالة مناظير، و12 عملية أوعية دموية وتجميل، و5 عمليات مسالك بولية، بالإضافة إلى عملية أنف وأذن.

ماذا حدث؟

وفي إطار الفعاليات، نظمت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية بمدينة برديس، نجحت في تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ457 مواطنًا، إلى جانب مشاركة فرق المبادرات الرئاسية والتوعية والتثقيف الصحي، للتعريف بالخدمات الصحية المتاحة وسبل الاستفادة منها.

كما شهدت المبادرة إقبالًا من أبناء المحافظة على حملة التبرع بالدم، التي أسفرت عن جمع 256 كيس دم لصالح المرضى، في مشهد يعكس المشاركة المجتمعية وروح التكافل بين أبناء سوهاج.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن مبادرة «صحة وانتصار» جسدت حرص القطاع الصحي على تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، بالتزامن مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارات المختلفة المشاركة في تنظيم وتنفيذ الفعاليات.

ووجه «رفعت» الشكر لجميع العاملين المشاركين، خاصة الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارات العلاقات العامة والثقافة الصحية والمبادرات الرئاسية، لدورهم في متابعة الخدمات الطبية والإعداد للمبادرة وإنجاح فعالياتها، مؤكدًا استمرار جهود مديرية الصحة في دعم المبادرات الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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