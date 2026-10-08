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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي يختار الجنوب أفريقي سيفيسو فالالا أول رئيس لوكالة التصنيف الائتماني الأفريقية

الاتحاد الأفريقي يختار الجنوب أفريقي سيفيسو فالالا أول رئيس لوكالة التصنيف الائتماني الأفريقية
الاتحاد الأفريقي يختار الجنوب أفريقي سيفيسو فالالا أول رئيس لوكالة التصنيف الائتماني الأفريقية
أ ش أ

 أعلن الاتحاد الأفريقي، اختيار الجنوب أفريقي "سيفيسو فالالا" رئيسًا تنفيذيًا لوكالة التصنيف الائتماني الأفريقية «أفكرا»، التي أُطلقت رسميًا في موريشيوس؛ بهدف تقديم تقييمات ائتمانية تستند إلى البيانات والخبرات والظروف الاقتصادية الأفريقية، بما يوفر منظورًا أفريقيًا مكمّلًا لوكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى.

وجاء اختيار "فالالا" الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة «سوفيرين ريتنجز أفريقيا» في سنتوريون بجنوب أفريقيا، بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للوكالة في العاصمة الموريشيوسية بورت لويس، التي ستتخذها مقرًا لها.

وتعود فكرة إنشاء الوكالة إلى نحو ثماني سنوات، في إطار مساعي الاتحاد الأفريقي لتعزيز البنية المالية للقارة وتطوير آليات أكثر ملاءمة لتقييم المخاطر السيادية والائتمانية للدول الأفريقية.

وذكر الاتحاد الأفريقي، أن الوكالة الجديدة ستكمل عمل وكالات التصنيف الائتماني العالمية القائمة من خلال تقديم منظور يستند إلى البيانات والخبرات والواقع الأفريقي، في وقت طالبت فيه دول أفريقية منذ سنوات بإعادة النظر في منهجيات تقييم المخاطر السيادية للقارة، معتبرة أن ارتفاع علاوة المخاطر يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض والتمويل.

في سياق مواز، ترأس رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف اليوم الخميس في بورت لويس مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان «ما بعد وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية: تحسين علاوة المخاطر في أفريقيا – مبادرة خفض مخاطر الاستثمار في أفريقيا»، لبحث سبل تحسين شروط التمويل المتاحة للاقتصادات الأفريقية، إلى جانب مناقشة الحاجة إلى نهج أوسع وأكثر تنسيقًا لمعالجة علاوة المخاطر الأفريقية.

وشارك في المائدة المستديرة ممثلون عن مؤسسات أفريقية وشركاء دوليين، من بينهم الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسات مالية وتنموية أخرى، حيث ركزت المناقشات على تعزيز الهيكل المالي للقارة والتعامل مع تأثير علاوة المخاطر على تكلفة التمويل وتوافره أمام الاقتصادات الأفريقية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي أمس إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية «أفكرا» في بورت لويس بموريشيوس، باعتبارها خطوة لتعزيز البنية المالية للقارة وتوفير تقييمات ائتمانية تستند بصورة أكبر إلى البيانات والخبرات والواقع الاقتصادي الأفريقي.

الاتحاد الأفريقي اختيار الجنوب أفريقي سيفيسو فالالا رئيسًا تنفيذيًا لوكالة التصنيف الائتماني الأفريقية «أفكرا» أُطلقت رسميًا في موريشيوس

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