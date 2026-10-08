نائب: نزول المسؤولين إلى الشارع يسرع حل المشكلات وتنفيذ المشروعات وتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بدائرة عين شمس بمحافظة القاهرة، أن المتابعة الميدانية للمسؤولين والنزول للشارع للوقوف على المشكلات واحتياجات المواطنين على أرض الواقع تساهم في إيجاد حلول واقعية وملموسة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أهمية تكثيف الزيارات والجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأشار "مرزوق"، إلى أهمية وضرورة تنفيذ المسؤولين لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالنزول إلى الشارع والتواصل مع المواطنين على أرض الواقع، في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المواطن وتحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة قام بها قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، برفقة النائب أشرف مرزوق، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مصطفى حافظ، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير ورفع كفاءة منطقة عين شمس، بحضور المهندسة جيهان جادو، رئيس حي عين شمس، حيث تمت متابعة الأعمال بالكامل، بدايةً من مدخل شارع مصطفى حافظ من ناحية جسر السويس وحتى نهاية الشارع.

كما شملت الزيارة مجمع المدارس الجديدة بشارع عبد الحليم محمود، حيث تمت متابعة سير الأعمال والوقوف على المعوقات التي قد تؤثر على سرعة تنفيذ أعمال الإنشاءات، والعمل على تذليلها بما يساهم في سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت.

وأضاف مرزوق، أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أكد أهمية أعمال التطوير الجارية بشارع مصطفى حافظ، وخاصة أعمال تطوير مشروعات الصرف الصحي، إلى جانب أعمال تغيير كابل التليفونات القديم واستبداله بكابل فايبر حديث، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن محافظ القاهرة وجّه بضرورة إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السيارات والمواطنين، مؤكدًا على المهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندسة جيهان جادو، رئيس حي عين شمس، ضرورة سرعة الانتهاء من جميع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مصطفى حافظ، والعمل على إزالة كافة المعوقات والإشغالات التي تؤثر على حركة المواطنين.

كما أعرب النائب أشرف مرزوق عن خالص تقديره لهذه الزيارة المهمة، التي تعكس اهتمام محافظ القاهرة، بكافة التفاصيل والمشروعات الجاري تنفيذها داخل عين شمس، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المباشرة تسهم بشكل كبير في سرعة حل المشكلات وإنهاء المشروعات لخدمة أهالي المنطقة.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت عن تدبير اعتماد إضافي قدره 8 ملايين جنيه لحي عين شمس، بناء على طلب النائب أشرف مرزوق، وذلك لاستكمال أعمال الرصف بالمنطقة المحصورة بين (شارع جسر السويس - شارع ابن الحكم - ش وديد شنودة، ورصف ورفع كفاءة شارع مصطفى حافظ المتفرع من شارع جسر السويس) بحي عين شمس، بحسب ما أعلنته محافظة القاهرة، وذلك بناء على طلب تقدم به النائب أشرف مرزوق، إلى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، للموافقة على توفير دعم مالي إضافي لتطوير ورفع كفاءة شارع مصطفى حافظ، وذلك ابتداء من شارع أحمد عرابي وحتى نهاية الشارع بجسر السويس، بما يشمل تطوير ميدان العرب الكائن بنهايه الشارع، حيث إن ميدان العرب يضم صنيه وسط الميدان ذات مساحة كبيرة نسبيا، الأمر الذي يمثل عائقا لحركة سير المركبات والمشاة، لافتاً إلى أن خطة التطوير المقترحة تتضمن إعادة تنظيم الميدان من خلال تقليص حجم الصينية بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمان.

وأوضح النائب في طلبه، أن التكلفة التقديرية لأعمال التطوير لا تتجاوز مبلغ ثمانية ملايين جنيه وذلك بتوفير قيمة الأعمال من فائض الخطة الاستثمارية 2026/2025، كما طلب الموافقة على إدراج زيادة مالية إضافية ضمن الخطة الاستثمارية المخصصة لحي عين شمس للعام المالي 2027/2026 وذلك لاستكمال تطوير شارع مصطفى حافظ ومدخل منطقة العرب خاصة بعد الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شارع أحمد عرابي، لافتاً إلى أن الشارع محل الطلب لا يشهد أي مشروعات بنية تحتية حالية أو مستقبلية بالصرف الصحي أو من خطوط مياه جديدة مما يتيح سرعة التنفيذ دون معوقات فنية.