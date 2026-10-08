تموين بني سويف : تحرير محاضر لمخابز ومستودعات بوتاجاز ومصادرة سلع فاسدة

نفذت مديرية التموين وإداراتها المختلفة، تحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عددًا من الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، ومواجهة صور الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث تمكنت حملة نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك من ضبط 150 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل مكان غير مرخص، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما نفذت إدارة تموين مركز بني سويف، حملة رقابية على الأنشطة التجارية ومخازن الجملة والبدالين التموينيين، أسفرت عن تحرير 12 محضرًا تضمنت 4 محاضر ضد محال للسلع الغذائية ومخابز سياحية ومخابز الفينو لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وأسعار الخبز السياحي والفينو، و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، كما تم المرور على منافذ التموين لمتابعة انتظام صرف المقررات التموينية، وأسفر ذلك عن تحرير 3 محاضر غلق ضد بدالين تموينيين لتوقفهما عن العمل والغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن من الجهات المختصة.

وفي مدينة بني سويف، نفذت إدارة تموين البندر، حملة موسعة أسفرت عن تحرير 19 مخالفة للمخابز، تضمنت 8 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن، ومخالفتين لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، ومخالفة لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

كما تم فحص شكويين واردتين للإدارة، إحداهما بشأن أحد المخابز والأخرى بشأن محل للعطارة والأعلاف، وأسفر فحص الشكوى الخاصة بمحل العطارة عن ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والتحفظ عليها، شملت جالون تتبيلة سمك زنة 3 كجم منتهي الصلاحية وجالون ليمون مجفف عليه علامات فساد ظاهري، و18 علبة بخور متنوعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى جالون شوكولاتة فارمازيل ألوان دون بيانات تجارية توضح المصدر أو الصلاحية، مع وجود علامات تلف وفساد ظاهري.

وفي منطقة شرق النيل، أسفرت حملة نفذتها إدارة تموين شرق النيل عن تحرير 6 محاضر، وضبط وإعدام سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 14 علبة جبنة، و15 باكو طحينة، و14 باكو خلطة كفتة، و6 باكو خلطة برجر، و15 باكو خلطة شيش طاووق، و3 عبوات خلطة كرسبي، بالإضافة إلى 4 كجم كبدة منتهية الصلاحية. كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

في حين أسفرت إحدى الحملات التي نفذتها إدارة تموين ببا عن ضبط 4 طن من المخللات يتم تصنيعها داخل حظيرة مواشي، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحت إشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية.

وفي نطاق مركز بني سويف، نظمت إدارة التجارة الداخلية حملة رقابية أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلقة خلال أوقات العمل الرسمية، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية لعدم توافر الاشتراطات الصحية لدى أحد تجار الأغذية، ومحضر آخر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات بأحد مستودعات البوتاجاز، إلى جانب إجراء معاينة ميدانية لنقل موقع أحد فروع مشروع "جمعيتي"، وفحص شكوى مواطن ضد مستودع بوتاجاز بدائرة المركز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق المعنية.