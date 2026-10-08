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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسي: منتدى مصر نقلة مهمة في مسار الحوار المجتمعي

محلل سياسي: منتدى مصر نقلة مهمة في مسار الحوار المجتمعي
محلل سياسي: منتدى مصر نقلة مهمة في مسار الحوار المجتمعي
شيماء جمال

قال جمال رائف المحلل السياسي إن منتدى مصر يمثل نقلة مهمة في مسار الحوار المجتمعي، باعتباره منصة تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين والقوى السياسية طرح الرؤى والأفكار والمقترحات بشأن القضايا التي تمس المجتمع.

وأضاف خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المنتدى يمثل تطبيقًا عمليًا لفكرة الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، مشيرًا إلى أن الزخم الكبير حول المنتدى يعكس وعيًا مجتمعيًا ورغبة حقيقية في المشاركة، لافتًا النظر إلى وصول عدد المشاهدات إلى نحو 10 ملايين مشاهدة خلال خمسة أيام، إلى جانب آلاف المشاركات والمقترحات.

وأشار إلى أن أهمية المنتدى لا تقتصر على طرح المشكلات، وإنما تمتد إلى البحث عن حلول مبتكرة تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري وإمكانات الدولة وأولوياتها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح أن مشاركة المواطن بصورة فعلية في صناعة القرار تعزز الانتماء الوطني وتقوي الجبهة الداخلية، موضحًا أن قوة الدول في مواجهة التحديات الراهنة ترتبط بمدى تماسك مجتمعاتها وقدرتها على بناء وعي جمعي قادر على مواجهة الشائعات والأزمات والمخاطر غير التقليدية.

ولفت رائف إلى أن محاور المنتدى تتناول عددًا من الملفات المرتبطة مباشرة بحياة المواطن، من بينها الأسرة المصرية وبناء الإنسان والتعليم والشباب والرياضة والأمن المجتمعي والأمن الفكري والتنمية وجودة الحياة إلى جانب المحور الاقتصادي.

وشدد على أهمية انتقال الدولة من مرحلة تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات إلى مرحلة رفع جودتها وانعكاسها بصورة ملموسة على حياة المواطنين، مشيرًا إلى ما شهدته الخدمات الحكومية من توسع في الميكنة والتحول الرقمي وتيسير الإجراءات.

وأكد أن التحدي الأساسي أمام المنتدى يتمثل في تحويل هذا الزخم الشعبي إلى أفكار قابلة للتنفيذ، من خلال مقترحات مدروسة تراعي طبيعة الاقتصاد المصري والظروف الإقليمية وقدرات الدولة وترتيب أولوياتها.

واختتم رائف بالتأكيد أن حجم المشاركة يعكس وجود حالة من الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، معتبرًا أن هذه الثقة تمثل أحد أهم عناصر قوة وتماسك الجبهة الداخلية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

منتدى مصر جمال رائف القوى السياسية صباح الخير يا مصر تطوير البنية الأساسية الظروف الإقليمية

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