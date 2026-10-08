أفريكسيم بنك: إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية يعزز الهيكل المالي بالقارة

رحب البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) بإطلاق "وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية" (AfCRA)، وهو ما يمثل محطة هامة في تعزيز الهيكل المالي لأفريقيا وتوسيع قدرة القارة على تقديم تحليلات موثوقة ومستقلة لمخاطر الائتمان الأفريقية.

وقال البنك الأفريقي في بيان اليوم الخميس "تلعب التصنيفات الائتمانية دوراً حيوياً في تحديد فرص الحصول على رأس المال، والتأثير على تصورات المستثمرين، وتحديد التكلفة التي يمكن للحكومات والمؤسسات والشركات من خلالها تمويل التنمية، ولذلك، فمن الضروري أن تكون تقييمات مخاطر الائتمان الأفريقية مستقلة وصارمة ومبنية على الأدلة، مع عكس فهم شامل للهياكل والمؤسسات والواقع الاقتصادي الخاضع للتقييم" .

وأضاف "أفريكسيم بنك" أن تأسيس وكالة (AfCRA) يضيف مصدراً هاماً للآراء الائتمانية بقيادة أفريقية إلى السوق، وأن قيمة الوكالة لن تقاس بمدى إصدارها لتصنيفات أكثر إيجابية، بل بمصداقية تحليلاتها، وجودة بياناتها، وشفافية منهجيتها، وقدرتها على تعميق الفهم للجدارة الائتمانية للجهات السيادية الأفريقية، والجهات دون السيادية، والشركات.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة نظراً لأن العديد من الجهات الأفريقية المصدرة للأدوات المالية لا تزال غير مصنفة ائتمانياً، في حين تظل تغطية التصنيف محدودة في أسواق العملات المحلية وأسواق الجهات دون السيادية.

ومن شأن توسيع نطاق تغطية التصنيف الموثوقة أن يحسن المعلومات المتاحة للمستثمرين ويدعم تطوير أسواق رأس مال محلية وإقليمية أكثر عمقاً.

وإلى جانب الأعضاء الآخرين في "تحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف" (AAMFI)، لطالما أكد "أفريكسيم بنك" ضرورة تقييم المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف بناءً على مقوماتها الأساسية، وأدائها، وأطرها القانونية، ومهامها، ونماذج عملها.

ويُعد ضمان الفهم الصحيح لهذه الخصائص المؤسسية أمراً جوهرياً للتوصل إلى تقييمات مستنيرة ومتوازنة وموثوقة للمخاطر الأفريقية.

وتعليقا على الطبيعة الفريدة للسوق الأفريقية وضرورة أن تعكس منهجية التصنيف الخاصة بـ "الوكالة الأفريقية لتصنيف الائتمان" (AfCRA) هذه الخصوصية، قال دينيس دينيا النائب الأول للرئيس التنفيذي الأول في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك): "يجب أن تراعي منهجية التصنيف التي تطورها الوكالة (AfCRA) خصوصية بيئتنا وهياكلها المؤسسية، إذ يتعين على الوكالة وضع معاييرها الخاصة بدلاً من اتباع معايير وضعت في أماكن أخرى، وعليها بناء هوية فريدة تتماشى مع ’أفضل الممارسات الأفريقية‘".

وشدد دينيا على أهمية استقلالية الوكالة الأفريقية لتصنيف الائتمان في مرحلة انطلاقها، مضيفاً: "والأهم من ذلك، يجب أن تضع الوكالة معياراً مرجعياً جديداً للقارة، وأن تحافظ على استقلاليتها، وتظل مملوكة بالكامل للأفارقة وتخضع لسيطرتهم، وعلينا جميعاً الاستفادة من خدماتها، وتوقع الحصول في المقابل على تقييم شامل لوضعنا (في أفريقيا)؛ بما في ذلك نقاط القوة التي أغفلها السوق، ونقاط الضعف التي لا تزال بحاجة إلى معالجة".

وتابع بقوله إنه على ذلك، ينبغي النظر إلى الوكالة (AfCRA) باعتبارها مكملاً لوكالات التصنيف الدولية والإقليمية القائمة؛ إذ ستعمل على توسيع نطاق التحليلات الموثوقة المتاحة للمستثمرين وجهات الإصدار، مع تعزيز المنافسة والشفافية والقدرات التحليلية في أسواق الائتمان الأفريقية.

وفي ظل سعي أفريقيا لحشد رؤوس الأموال اللازمة لعمليات التصنيع والتجارة وتطوير البنية التحتية والتحول الاقتصادي، ستزداد أهمية المؤسسات الأفريقية الموثوقة التي تعمل على تحسين تدفق المعلومات، وتعزيز ثقة السوق، وتعميق الأسواق المالية في القارة.

وتوجه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالتهنئة إلى الاتحاد الأفريقي، وآلية مراجعة النظراء الأفريقية (APRM)، وجميع الجهات التي ساهمت في تحويل مشروع الوكالة (AfCRA) من مجرد فكرة إلى واقع ملموس، معرباً عن تطلعه للمساهمة التي ستقدمها الوكالة في جعل أسواق رأس المال الأفريقية أكثر عمقاً وشفافية وكفاءة.