الفصائل اليمنية تصعد الهجوم.. صواريخ تستهدف الرياض ونجران وخميس مشيط

أكد المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي المتمركزةفي اليمن يحيى سريع، استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخين، بالإضافة إلى استهداف مطار نجران بصاروخ والقاعدة الجوية بخميس مشيط بصاروخ.

إلغاء الرحلات الجوية إلى مطار الرياض

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ألغت شركات الطيران مئات الرحلات إلى الرياض بعد أن استهدف مسلحو الحوثي مطارين سعوديين في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.

وشهدت حركة الطيران في مطار الملك خالد الدولي اضطراباً كبيراً، بعد إلغاء وتعليق العديد من الرحلات من وإلى الرياض، وأجلت الخطوط الجوية السنغافورية إطلاق خدماتها إلى العاصمة السعودية حتى 28 مارس، عازية ذلك إلى الصراع في الشرق الأوسط، وأوقفت كل من إنديجو وطيران الهند والخطوط الجوية الفلبينية رحلاتها إلى المدينة، حيث علقت الأخيرة رحلاتها حتى 11 أكتوبر على الأقل.