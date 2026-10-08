مصطفى بكري: نصر أكتوبر لم يكن معجزة.. بل ثمرة سنوات من التضحية والاستعداد

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن نصر أكتوبر 1973 لم يكن معجزة هبطت من السماء، وإنما كان ثمرة سنوات طويلة من التضحية والاستعداد والعمل المتواصل، مشيرًا إلى أن دماء الشهداء الذين سقطوا خلال مراحل الصراع كانت جزءًا من الطريق نحو تحقيق النصر.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن نصر أكتوبر جاء نتيجة استعداد كامل للقوات المسلحة المصرية، وتكاتف الشعب المصري، ووجود قيادة وضعت هدف العبور وتحرير الأرض نصب أعينها، وهو ما أسفر في النهاية عن تحقيق العبور والانتصار.

وتابع أن أكتوبر جسد قدرة الدولة المصرية، قيادة وشعبًا وجيشًا، على تجاوز التحديات والصعاب، مؤكدًا أن النصر لم يكن وليد لحظة، وإنما نتاج سنوات من التخطيط والتضحيات والإعداد المستمر.

تحقيق أهدافها

وأشار بكري إلى أن نصر أكتوبر أثبت أن مصر تمتلك القدرة على مواجهة المؤامرات والتحديات التي تستهدفها، والتعامل مع مختلف التحديات الاستراتيجية، مؤكدًا أن تجربة أكتوبر تظل شاهدًا على قدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمات وتحقيق أهدافها عندما تتوافر الإرادة والإعداد والتكاتف.