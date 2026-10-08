العراق بين الاحتلال والفساد.. الدبلوماسي حسين الهنداوي يكشف تفاصيل الجلسة سرية مع سمير عمر

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» برومو الحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والتي ستذاع في تمام الساعة 7 مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

وفي حلقة برنامج «الجلسة سرية»، يكشف الدبلوماسي العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل ميلاد العراق الحديث عام 1921 وما إذا كان جاء بقرار بريطاني أم ثورة شعبية، وظهور المشكلات في النظام الملكي عام 1936.

كما تتناول الحلقة جذور الانفجار الذي أعقب 2003، وسقوط بغداد في ذلك العام، وقرار صدام حسين احتلال الكويت، بالإضافة إلى أزمة الهوية في العراق.

«الجلسة سرية» من تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ويُعرض مساء الجمعة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة على شاشة «القاهرة الإخبارية».