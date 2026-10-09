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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان: برلمان أوكيناوا يطالب الجيش الأمريكي باتخاذ إجراءات لمنع تكرار جرائم جنوده

اليابان: برلمان أوكيناوا يطالب الجيش الأمريكي باتخاذ إجراءات لمنع تكرار جرائم جنوده
اليابان: برلمان أوكيناوا يطالب الجيش الأمريكي باتخاذ إجراءات لمنع تكرار جرائم جنوده
أ ش أ

أقر برلمان محافظة أوكيناوا اليابانية، اليوم (الجمعة)، قرار احتجاج يطالب الجيش الأمريكي باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الجرائم، وذلك عقب اتهام أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية بقتل امرأة من سكان المحافظة الواقعة جنوبي اليابان.

وقال ريوتارو أودو، رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالقواعد العسكرية الأمريكية في البرلمان المحلي، إن الجرائم المتكررة التي تورط فيها عسكريون أمريكيون على مر السنين تكشف عن أوجه قصور في برامج التدريب وقدرة الجيش الأمريكي على فرض الانضباط، مضيفا أن ذلك يدعو إلى القول إن المؤسسة العسكرية لا تؤدي وظائفها على النحو المطلوب.

وأقر البرلمان، إلى جانب قرار الاحتجاج، بيانا موجها إلى الحكومة اليابانية يتضمن المطالب نفسها، وتدعو الوثيقتان أيضا إلى إجراء مراجعة جوهرية لاتفاقية وضع القوات الأمريكية في اليابان.

ووصف أودو، في كلمة أمام البرلمان، جريمة القتل المزعومة بأنها «عمل بالغ الشناعة والوضاعة، ينتهك بشدة كرامة سكان أوكيناوا ولا يمكن التسامح معه بأي حال».

ودعا الجيش الأمريكي إلى التعاون مع التحقيق وإظهار تحمله المسؤولية المؤسسية بوضوح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عن الواقعة.

وعارض بعض أعضاء البرلمان القرار لعدم تضمينه مطلبا بإقالة قائد القوات الأمريكية في أوكيناوا، إلا أنه أُقر بأغلبية 45 صوتا مقابل صوتين.

وكانت الشرطة قد أعلنت القبض، يوم الأحد الماضي، على ديفين بالارد، المتمركز في محطة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، للاشتباه في سرقته وقتله آنا ياجي داخل أحد الفنادق في العاصمة المحلية ناها، يوم السبت السابق. ونفى بالارد الاتهامات الموجهة إليه.

وعقب القبض عليه، علّقت القوات الأمريكية في أوكيناوا عملياتها لمدة 48 ساعة اعتبارا من ظهر الأربعاء، كما أعلنت فرض حظر تجول ليلي من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا لمدة 30 يوما، اعتبارا من يوم الجمعة.

وقبيل إقرار برلمان المحافظة قراره، قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي للصحفيين في طوكيو إن الإجراءات الأمريكية، بما فيها تعليق العمليات وفرض حظر التجول الليلي، تعكس جدية استجابة الولايات المتحدة وسرعة تحركها لمنع تكرار الواقعة وفرض الانضباط.

وأضاف كويزومي أن الجيش الأمريكي أعلن عزمه إجراء مراجعة إضافية لقواعد منح العسكريين تصاريح الخروج، مؤكدا أن اليابان ستواصل المشاورات مع الولايات المتحدة بشأن سبل تطبيق إجراءات فعالة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث.

برلمان محافظة أوكيناوا اليابانية الجيش الأمريكي مشاة البحرية الأمريكية

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